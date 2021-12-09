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09.12.2021 13:44
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах РФ пообещали пресекать провокации Украины в Донбассе

Текст: Юрий Гаврилов
В четверг на встрече с военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прокомментировал обвинения Запада в том, что Москва якобы сосредотачивает силы на границе с Украиной для подготовки вторжения в соседнее государство.
Фото: Алексей Ерешко/ ТАСС Фото: Алексей Ерешко/ ТАСС
Фото: Алексей Ерешко/ ТАСС

"Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание к перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки - это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления. Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью", - заявил генерал.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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Вместе с тем он обратил внимание на тот факт, что поставки вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам.

"Киев не выполняет Минские договоренности. Украинские вооруженные силы заявляют о начале применения на Донбассе ПТУР "Джавелин", которые были поставлены Соединенными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства. В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны. Однако любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться", - заверил Герасимов.

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