Глава Генштаба объяснил, чем вызвано обострение проблем безопасности

Новости

В Бразилии могут отказаться от карнавала в 2022 году 15:15
ЖКХ двух регионов обновят на средства Фонда национального благосостояния 15:13
В акватории Волги в Астрахани обнаружили нефтяное пятно 14:58
Путин и Байден отметили необходимость обсуждения вопросов безопасности со странами НАТО 14:56
Попова объяснила, как не заразиться коронавирусом 14:52
Врач назвал ошибки, которые россияне совершают при покупке лекарств 14:48
Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ 14:46
Попова сообщила о госпитализации 28 человек, прилетевших из ЮАР 14:36
"Вектор" получил биоматериалы пациентов с "омикроном" 14:35
Новая Зеландия запланировала отказ от курения к 2025 году 14:28
Путин пригласил Меркель в Россию 14:27
Бирюков: За пять лет вдвое сократилось количество мигрантов в системе ЖКХ 14:08
В Москве за год отремонтируют 22 миллиона квадратных метров дорог 13:56
Премьер Британии Джонсон стал отцом в седьмой раз 13:49
В Москве впервые поставили ящики с реагентами у остановок 13:38
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair 13:34
Суд арестовал на два месяца совладельца "Рив Гош" Августа Мейера 13:32
В Подмосковье подняли штрафы для водителей общественного транспорта 13:30
Бирюков: Зима в Москве будет холодная и снежная 13:27
Ростовчане попытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и продуктов 13:25
Генштаб РФ: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться 13:04
Франция и Италия не присоединились к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине 12:49
Аналитики: Российский рынок дронов в 2021 году составляет 10 млрд рублей 12:47
Оперштаб: В Москве выявлено 2 948 новых случаев COVID-19 12:42
В Москве упростили подключение Face Pay для прохода в транспорт 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 13:37
Рубрика: Власть

Глава Генштаба объяснил, чем вызвано обострение проблем безопасности

Текст: Юрий Гаврилов
В четверг на встрече с военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов перечислил факторы, вызвавшие обострение проблем глобальной и региональной безопасности.

По словам генерала, нарастанию напряженности в мире способствуют, прежде всего, деструктивная внешняя политика ряда государств, расширение масштабов терроризма и радикального экстремизма, а также продолжающийся глобальный экономический спад на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Фото: Gints Ivuskans / AFP
Путин: НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России

Сказывается и деградация системы контроля над вооружениями. "Анализ ситуации показывает, что реальная причина развала Договора о РСМД и Договора по открытому небу - стремление Соединенных Штатов снять с себя ограничения в развитии вооружений. Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе создает серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. Поэтому наше предложение о взаимном моратории на развертывание таких ракет сохраняет силу", - сказал Герасимов.

Еще одной проблемой, по его словам, является перенос военного противостояния в космическое пространство. "Вашингтон не готов принять на себя международные обязательства по предотвращению гонки вооружения в космосе. Российская Федерация на протяжении ряда лет призывает космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого соглашения внесен в Организацию Объединенных Наций, однако Соединенные Штаты и их союзники его блокируют. Американская сторона открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе, - отметил начальник Генштаба.

Он уверен, что сегодня необходим новый подход к выработке механизмов контроля над вооружениями. Поэтому Россия предложила "новое уравнение безопасности". Оно охватывает все типы наступательных и оборонительных вооружений, влияющих на стратегическую стабильность, а также новые сферы противоборства - киберпространство, космос, искусственный интеллект.

Не снижается напряженность обстановки в Европе. Герасимов обратил внимание, что за последние годы военная активность Североатлантического альянса увеличилась в разы. Ежегодно в непосредственной близости от российских границ проходит около 40 крупных военных учений НАТО. В этом году проведено масштабное учение "Защитник Европы", в которое были вовлечены не только страны альянса, но и внеблоковые государства - Швеция, Финляндия, Австрия. В ходе них к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск. "Учения завершены, но при этом часть техники США до настоящего времени из Европы не выведена, - подчеркнул генерал.

Он также отметил, что американская стратегическая авиация значительно увеличила облеты российских границ, в ходе которых осуществляются тренировки пусков крылатых ракет по объектам на территории РФ. По данным нашего Генштаба, только за последний месяц совершено около 30 вылетов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Захарова: Действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации

А еще наблюдается всплеск военно-морской деятельности сил НАТО в Черном и Балтийском морях. В этом году 26 боевых кораблей нечерноморских государств альянса - Великобритании, Греции, Испании, Италии и США совершили 29 заходов в Черное море. В прошлом году таких заходов было 23. "При этом действия кораблей НАТО зачастую носят провокационный характер, - сказал Герасимов. - Мы внимательно отслеживаем все перемещения, и любые попытки нарушения границы, конечно, будут пресекаться".

Генерал подчеркнул, что инициативы РФ об отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия - НАТО, а также направленные на повышение предсказуемости действий и снижение опасной военной деятельности, по-прежнему сохраняют актуальность. А Минобороны России подтверждает готовность к обсуждению проблем европейской и глобальной безопасности в целях создания необходимых условий для выработки конкретных мер по деэскалации напряженности и повышения уровня взаимного доверия.

Истребители Су-27 сопроводили военные самолеты Франции над Черным морем
Власть Безопасность Армия Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Россия и НАТО

Главное сегодня

Путин пригласил Меркель в Россию
Глава комитета Госдумы поблагодарил за идею отключить Россию от SWIFT
Власти Москвы выплатят по миллиону рублей семьям погибших при стрельбе в МФЦ
Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон"
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе