Вашингтон не планирует оказывать дополнительную военную помощь Украине

Вашингтон не намерен оказывать Киеву дополнительную военную помощь. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби. "У нас нет решений в отношении дополнительной военной помощи Украине", - сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что на этой неделе США отправят на Украину стрелковое оружие и боеприпасы. В американской администрации рассчитывают, что все это "будет использоваться ответственно и для самообороны".

Кирби также напомнил, что у Соединенных Штатов уже есть значительные военные ресурсы в Европе.

Стоит напомнить, что Киев получил от США широкий спектр летальных и нелетальных средств, включая патрульные катера и противотанковые ракетные комплексы Javelin.