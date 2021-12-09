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09.12.2021 20:48
Рубрика: Экономика

Верховный суд объяснил, как доказывать работу без трудового договора

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)
Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, детально прописывающий, как наказывать работодателей за нарушение прав сотрудников. Например: задержку зарплаты.

В документе особо разъясняется, как доказать, что человек работал на предприятии, если с ним официально не заключили договор. Так бывает, что работодатель предпочитает использовать работника втемную, чтобы не платить "лишних" налогов. Да и в целом чтобы не давать человеку каких-то социальных гарантий.

Фото: iStock
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Однако Верховный суд России напомнил: официально трудоустроить сотрудника - это не прихоть, а официальная обязанность работодателя.

"Верховный суд РФ дополнительно обращает внимание судов на то, что трудовой договор между работником и работодателем считается заключенным с момента, когда работник приступил к работе по поручению работодателя или его уполномоченного представителя. И именно с этого момента у работодателя есть три дня для оформления трудового договора", - пояснил почетный адвокат России Никита Филиппов.

В проекте приводится примерный перечень доказательств, которые могут подтверждать, что человек действительно работал на начальника. "Это могут быть объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания лица, фактически допущенного к работе, и свидетелей", - поясняет Никита Филиппов.

Также может приниматься в качестве доказательства, например, пропуск, оформленный гражданину. Примут суды и письменные подтверждения, скажем: журнал регистрации прихода-ухода работников на работу, графики работы (сменности), журнал вводного инструктажа об ознакомлении работника с техникой безопасности, ведомости выдачи денежных средств и т.п. Можно принести в суд, допустим, накладные, путевые листы, счета-фактуры, акты, которые заполнял или подписывал человек, якобы "никогда не работавший на предприятии".

Как только человек приступил к работе, работодатель обязан в течение трех дней оформить договор

"Должна приниматься судами в качестве доказательств также переписка сторон, в том числе по электронной почте, материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи", - говорит адвокат.

"Кроме того, Верховный суд РФ указал, что административная ответственность по указанной части статьи наступает и тогда, когда заработная плата не выплачивается работнику, с которым трудовой договор не заключался или заключен ненадлежащим образом", - говорит адвокат. Иными словами, нельзя задерживать зарплату даже тому, кого официально не оформили. Если такое случится, начальника накажут и за задержки выплат, и за неоформление человека.

"Государство особо защищает право граждан на своевременную оплату труда. В случае задержек выплаты заработной платы, пенсий, иных установленных законом выплат, а также при частичной их выплате граждане могут обратиться за помощью в органы прокуратуры, профсоюзные органы, Государственную инспекцию труда или в суд", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Трудовая инспекция обязана сохранять конфиденциальность сведений о заявителе, если он попросит об этом в своем заявлении.

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