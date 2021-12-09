Вильфанд рассказал, когда в Европейскую часть России вернется тепло

Аномальные морозы в центре Европейской России закончатся к концу недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как сообщил Вильфанд, в воскресенье температура начнет повышаться, хотя все еще будет ниже нормы на один градус. Антициклон пойдет на юг и юго-восток, центр Европейской России окажется на его западной периферии, где более теплые воздушные массы. Осадков до середины следующей недели синоптики не ожидают.

"Во вторник и среду температура будет стремиться к нулевой отметке", - сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в в четырех регионах - Архангельской и Магаданской областях, Карелии и Чукотке до конца недели будет аномально холодная погода - температура воздуха на этих территориях на 7-11 градусов ниже нормы.