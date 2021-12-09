Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ

У главы Минздрава Михаила Мурашко появился ещё один первый заместитель. Им стал Владимир Зеленский.

Он родился в Москве в 1979 году, окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов по специальности "Бухгалтерский учёт и аудит". Также изучал юриспруденцию в Российской правовой академии Министерства юстиции.

Первые места работы были связаны с банковской сферой. Затем перешёл на госслужбу. С 2000 по 2007 год Зеленский работал на разных должностях в департаменте бюджетной политики Министерства финансов.

В 2007 году стал помощником министра здравоохранения и социального развития, затем возглавил департамент развития медицинского страхования. В течение трёх лет, начиная с 2012 года, руководил департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В 2014 году возглавил Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования. Там он трудился до назначения в Минздрав.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в министерстве Владимир Зеленский будет курировать реализацию и развитие программы государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи, развитие системы обязательного медицинского страхования, в том числе расчетов между участниками системы ОМС, обеспечение ее финансовой стабильности. Также Владимир Зеленский займется разработкой новой экономической модели системы здравоохранения и формированием цифровой среды здравоохранения.