Власти Литвы будут платить мигрантам по 1 тысяче евро за возвращение на родину

Власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам из Азии и Африки, которые проникают в ЕС через белорусско-польскую границу, по 1 тысяче евро, если они согласятся добровольно вернуться на родину. Таким образом, сумма "отступных" будет увеличена более чем в три раза. Об этом в интервью AFP рассказала глава МВД республики Агне Билотайте.

Речь идет о тех нелегалах, чьи прошения об убежище Вильнюс отклоняет. "Мы надеемся, что более высокая оплата увеличит число мигрантов, которые возвращаются добровольно", - пояснила министр.

До этого выплаты составляли 300 евро. Кроме того, депортируемым правительство Литвы будет оплачивать билет на самолет - за счет финансовой помощи от Еврокомиссии в связи с кризисом на границе.