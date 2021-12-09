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09.12.2021 21:56
Рубрика: В мире

Власти Литвы будут платить мигрантам по 1 тысяче евро за возвращение на родину

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам из Азии и Африки, которые проникают в ЕС через белорусско-польскую границу, по 1 тысяче евро, если они согласятся добровольно вернуться на родину. Таким образом, сумма "отступных" будет увеличена более чем в три раза. Об этом в интервью AFP рассказала глава МВД республики Агне Билотайте.

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
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Речь идет о тех нелегалах, чьи прошения об убежище Вильнюс отклоняет. "Мы надеемся, что более высокая оплата увеличит число мигрантов, которые возвращаются добровольно", - пояснила министр.

До этого выплаты составляли 300 евро. Кроме того, депортируемым правительство Литвы будет оплачивать билет на самолет - за счет финансовой помощи от Еврокомиссии в связи с кризисом на границе.

В мире Европа Литва

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