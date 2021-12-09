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09.12.2021 09:50
Рубрика: В мире

Власти Норвегии и Дании ужесточат карантинные меры на Рождество

Текст: Надежда Ермолаева

Власти Норвегии и Дании ввели дополнительные ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на период рождественских и новогодних праздников.

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Большинство ограничений вступает в силу с 9 декабря. Не исключено, что ближе к праздникам появятся новые ограничения, так как рост заболеваемости населения в обеих странах продолжается.

В Норвегии вернули масочный режим и ограничили число людей даже на семейных праздниках. Так, число приглашенных в дом гостей не должно превышать 10 человек. Продажа алкоголя разрешена до полуночи, даже в барах.

В Дании работникам частных и государственных компаний рекомендовано работать из дома, школьников перевели на дистанционную форму обучения, введен запрет на продажу алкоголя с 24:00 до 05:00. Кроме того, в Дании принято решение о сокращении срока действия вакцинации с 12 до 7 месяцев.

В Норвегии и Дании в настоящее время зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за все время пандемии. Обе страны в этом году достигли запланированного правительством уровня вакцинации населения.

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