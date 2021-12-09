Володин предложил доработать закон о фейковых новостях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что принятый закон о фейковых новостях не работает. На пленарном заседании он предложил продумать, как это изменить.

В ходе заседания глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выступил с опровержением информации о том, что в России половина школ не обеспечена широкополосным интернетом.

"Очень много сегодня говорят о том, что закон, нами принятый, о фейковых новостях и привлечении к ответственности за ложную информацию, не работает, - заявил спикер Госдумы. - Давайте подумаем над тем, чтобы наши законы работали".

Володин предложил профильному комитету проанализировать, что необходимо сделать в этом направлении.

Напомним, что закон, о котором идет речь, направлен на противодействие недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности. Критерии опасности фейков должны определяться руководством надзорного ведомства. Генеральный прокурор или его заместители в случае обнаружения в сетевом издании такой информации обращаются в Роскомнадзор, а тот - к руководству редакции, после чего оно должно незамедлительно фейки удалить. В ином случае ведомства направляет операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию.

Штрафы для юрлиц предусмотрены от 200 тыс. до 500 тыс. рублей в случае первого нарушения, от 500 тыс. до 1 млн рублей - за рецидивы.