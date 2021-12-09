Володин предложил доработать закон о фейковых новостях

Новости

В столице впервые поставили ящики с реагентами у остановок 13:38
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair 13:34
В Подмосковье подняли штрафы для водителей общественного транспорта 13:30
Бирюков: Зима в Москве будет холодная и снежная 13:27
Ростовчане попытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и продуктов 13:25
Генштаб РФ: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться 13:04
Франция и Италия не присоединились к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине 12:49
Аналитики: Российский рынок дронов в 2021 году составляет 10 млрд рублей 12:47
Оперштаб: В Москве выявлено 2 948 новых случаев COVID-19 12:42
В Москве упростили подключение Face Pay для прохода в транспорт 12:42
В российских обсерваторах с подозрением на "омикрон" находятся 177 человек 12:28
Более 50 школ в РФ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса 12:19
Российский бронированный "Тайфун" назвали одним из лучших в своем классе 12:14
Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон" 12:10
Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов 12:08
В Минтруде разъяснили, когда отцу положен больничный по уходу за ребенком 11:58
Ветерану из Подмосковья вручили медаль "Гарибальдийская звезда" 11:54
Instagram вернет хронологическую ленту 11:52
Запуск тяжелой "Ангары-А5" с космодрома Плесецк произойдет 23 декабря 11:42
Рафик Загрутдинов: В Коньково ввели в строй дом с подземным паркингом по программе реновации 11:31
В Совфеде прокомментировали слова сенатора США о ядерном ударе против РФ 11:22
В столице пройдет студенческая неделя "Моспром studweek" 11:21
ФАС начала проверку пяти дорожно-ремонтных компаний Ростовской области 11:16
Дело экс-губернатора Белозерцева связали с контрактами по борьбе с COVID-19 10:54
В России с начала года заразились коронавирусом более 570 тысяч детей 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 13:35
Рубрика: Власть

Володин предложил доработать закон о фейковых новостях

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что принятый закон о фейковых новостях не работает. На пленарном заседании он предложил продумать, как это изменить.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

В ходе заседания глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн выступил с опровержением информации о том, что в России половина школ не обеспечена широкополосным интернетом.

Фото: ТАСС
Володин опроверг фейки об "освобождении депутатов от требований по QR-кодам"

"Очень много сегодня говорят о том, что закон, нами принятый, о фейковых новостях и привлечении к ответственности за ложную информацию, не работает, - заявил спикер Госдумы. - Давайте подумаем над тем, чтобы наши законы работали".

Володин предложил профильному комитету проанализировать, что необходимо сделать в этом направлении.

Напомним, что закон, о котором идет речь, направлен на противодействие недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности. Критерии опасности фейков должны определяться руководством надзорного ведомства. Генеральный прокурор или его заместители в случае обнаружения в сетевом издании такой информации обращаются в Роскомнадзор, а тот - к руководству редакции, после чего оно должно незамедлительно фейки удалить. В ином случае ведомства направляет операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию.

Штрафы для юрлиц предусмотрены от 200 тыс. до 500 тыс. рублей в случае первого нарушения, от 500 тыс. до 1 млн рублей - за рецидивы.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон"
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Наказание за нарушение прав авиапассажиров сделают более суровым
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе