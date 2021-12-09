Впервые с 2018 года рост цен на АЗС может превысить инфляцию

Общий уровень инфляции уже едва ли угонится за ростом цен на АЗС. К 6 декабря бензин в среднем опережает его на 0,7%, а дизельное топливо - на 1,7%. Едва ли три оставшиеся недели года серьезно изменят ситуацию. Главный вопрос теперь в том, продолжится ли эта тенденция в следующем году.

По данным Росстата, с конца 2020 года бензин марки АИ-92 подорожал на 8,2%, бензин марки АИ-95 - на 7,9%, марки АИ-98 - на 9,8%, а дизельное топливо повысилось в цене на 9,3%. Общая инфляция набрала с начала года 7,57%.

Рост цен на топливо в этом году - мировой тренд. Виноваты в этом, в первую очередь, подскочившие на 50% нефтяные котировки. Нам от этого не легче, но в сравнении с другими странами подорожание в рознице бензина и дизеля в России незначительно. В странах Европы цены выросли на 20-40%, в США бензин подорожал на 40-60% в зависимости от штата.

При этом долгое время считалось, что розничные цены на автотопливо в России не реагируют на колебания нефтяных котировок. Например, в прошлом году в период весеннего обвала цен на нефть, стоимость бензина и дизеля на АЗС в нашей стране не изменилась. А вот на подорожание нефти в этом году топливные цены отозвались ростом, хоть и весьма сдержанным.

Причина в том, что рост цен на нефть оказался слишком резким, можно вспомнить, что в начале года о котировках выше 60 долларов за баррель не говорили даже самые смелые эксперты, а также в особенностях налогообложения нефтяной отрасли в России.

Цены на топливо растут во всем мире на фоне взлета стоимости нефти

Подорожание моторного топлива в рознице более чем на 3,5 рубля за год связано с растущим налоговым давлением, которое к тому же не успевает корректироваться вслед за меняющейся конъюнктурой, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, правительство сознательно пошло на увеличение зависимости нашего внутреннего рынка от внешних торговых площадок. И по мере реализации финального витка большого налогового маневра (снижения экспортной пошлины на нефть и роста налога на добычу полезных ископаемых - НДПИ) эта зависимость будет только расти.

Эксперт подчеркнул, что нельзя недооценивать влияние НДПИ на себестоимость производимого топлива. При слабом рубле и нефти за 70 долларов размер налога на добычу полезных ископаемых значительно превышает прогнозировавшиеся в начале 2021 года значения (50-60 долларов за баррель - "РГ").

В России также действует демпфирующий механизм, который сглаживает влияние колебаний цен на нефтепродукты в мире на их оптовую стоимость внутри страны. Он компенсирует нефтяникам часть (около 63%) недополученной прибыли при высоких ценах на автомобильное топливо в Европе, когда они отказываются от экспорта и поставляют бензин и дизель на внутренний рынок. Но чем выше цены на внешних площадках, тем больше сумма выпадающей прибыли. Действующие сейчас параметры демпфера рассчитывались при цене нефти около 60 долларов за баррель. Естественно, оптовые цены тянут за собой розничные. В течение года рост оптовых цен превышал 20-30%. По бензину сейчас они снизились, а по дизелю пока остаются на высоком уровне.

Как пояснила руководитель проектов ИГ "Петромаркет" Анна Лишневецкая, с 1 января 2022 года будут повышены так называемые базовые цены внутреннего рынка (от которых рассчитываются выплаты по демпферу - "РГ"). Для бензина - с 52 300 рублей за тонну до 55 200 рублей, а для дизельного топлива - с 50 700 рублей за тонну до 52 250 рублей. Это еще больше снизит выплаты по демпферу.

В 2022 году ситуация в топливной рознице может усложниться. В начале 2022 года будет планово повышен акциз на моторное топливо, уточняет Фролов. Его размер уже сейчас примерно в два раза превышает значения, которые были в 2014-2015 годах, и достигает порядка 10 рублей на литр. Рост этого налога не может сказаться на ценах, считает эксперт.

По мнению Лишневецкой, если цены на нефть в 2022 году сохранятся на уровне 75 долларов за баррель, а разница между экспортной ценой топлива и биржевой ценой в России, например, на бензин АИ-92 останется на уровне 120 долларов за тонну, то в новых налоговых условиях оптовые цены в январе вырастут почти на 8%. А поскольку рост розничных цен на бензин директивно ограничен уровнем инфляции, суммарная маржа мелкооптовой и розничной торговли АИ-92 обвалится с текущего уровня в 4500 рублей за тонну до 800 рублей, что грозит АЗС значительными убытками торговли продуктом.

Существенно снизить риски роста оптовых цен и убыточности розничной торговли могла бы модификация формулы демпфера, считает эксперт. Увеличение части компенсируемой разницы между экспортной ценой и базовой ценой внутреннего рынка для автобензина позволит существенно снизить риски роста оптовых цен и возникновения убытков в розничной торговле этим топливом.