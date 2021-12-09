ВС: Работодатель не обязан указывать в договоре дату выплаты получки

Пленум Верховного суда России намерен разъяснить, что работодатели не обязаны указывать в договоре с сотрудником конкретную дату выплаты зарплаты. Такие положения заложены в проекте постановления, которое пленум сегодня обсудил и отправил на доработку.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что подготовленный проект постановления пленума Верховного суда России разъясняет важные вопросы, связанные с наказанием работодателей за различные нарушения трудовых прав сотрудников.

"При этом проясняются некоторые нюансы, например, что работодатель не обязан указывать в трудовом договоре конкретную дату выплаты зарплаты. Однако это само по себе не освобождает работодателя от обязанности выплачивать зарплату регулярно и своевременно. Напомню, согласно закону, заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Даты могут быть установлены внутренними регламентами. В соответствии с Трудовым кодексом, за каждый день задержки работодатель обязан выплатить работнику компенсацию", - рассказал Владимир Груздев.

Он пояснил, что при задержке зарплаты более чем на 15 дней работник вправе приостановить работу до ее выплаты, письменно уведомив работодателя об этом. За все время приостановки работодатель обязан выплатить средний заработок, рассчитанный так же, как при командировке. Однако нельзя наказывать работодателя просто за факт того, что дата получки не указана в договоре с работником.

"Государство особо защищает право граждан на своевременную оплату труда. В случае задержек выплаты заработной платы, пенсий, иных установленных законом выплат, а также при частичной их выплате граждане могут обратиться за помощью в органы прокуратуры, профсоюзные органы, Государственную инспекцию труда или в суд", - подчеркнул председатель правления АЮР.

Важно также знать, что в соответствии с законодательством трудовая инспекция обязана сохранять конфиденциальность сведений о заявителе, если он об этом просит в своем заявлении.

"Такой же подход в органах прокуратуры: даже по единичному заявлению прокуратура проводит проверку в отношении всех работников. Поэтому гражданам не надо бояться обращаться за защитой своих прав в случае задержки зарплаты", - резюмировал Владимир Груздев.