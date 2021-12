Вышел русский трейлер сериала "Женщина в доме напротив девушки в окне"

Шоу Netflix с многоэтажным названием "Женщина в доме напротив девушки в окне" (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window) обзавелось русским трейлером - он размещен на YouTube-канале сервиса.

Там же - синопсис. "Сердце Анны (Кристен Белл, удивительный сериал "В лучше месте") разбито, и дни тянутся безликой чередой. С бокалом вина у окна она наблюдает, как жизнь проходит мимо, пока однажды в дом напротив не переезжает симпатичный сосед (Том Райли, "Доктор Кто") с очаровательной дочкой".

Анна начинает было думать, что это свет в конце тоннеля, но тут на ее глазах происходит жестокое убийство… или ей только показалось?

То есть, как несложно понять, зрителя ждет натюнингованная версия триллера Джо Райта "Женщина в окне".

Режиссер - лауреат антипремии "Золотая малина" Майкл Леманн (культовое "Смертельное влечение", "Гудзонский ястреб" с Уиллисом, "Декстер", "Американская история ужасов"). Над сценарием поработали люди, делавшие "Робоцыпа", "Задержку в развитии", "Никто". Белл - сопродюсер.

Релиз - 28 января.