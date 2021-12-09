Новости

Появился первый кадр новогоднего эпизода "Гарри Поттера" 08:38
23-летняя певица Скайлер Хикс найдена мертвой 08:16
Опубликован тизер нового боевика Гая Ричи 08:05
Барабанщика "Чиж & Co" Василевского обокрали после концерта в Москве 07:55
Умер актер и звукорежиссер "Машины времени" Владимир Виноградов 08.12.2021

Вышел русский трейлер сериала "Женщина в доме напротив девушки в окне"

Новости
    09.12.2021, 08:59
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

Шоу Netflix с многоэтажным названием "Женщина в доме напротив девушки в окне" (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window) обзавелось русским трейлером - он размещен на YouTube-канале сервиса.

Там же - синопсис. "Сердце Анны (Кристен Белл, удивительный сериал "В лучше месте") разбито, и дни тянутся безликой чередой. С бокалом вина у окна она наблюдает, как жизнь проходит мимо, пока однажды в дом напротив не переезжает симпатичный сосед (Том Райли, "Доктор Кто") с очаровательной дочкой".

Анна начинает было думать, что это свет в конце тоннеля, но тут на ее глазах происходит жестокое убийство… или ей только показалось?

То есть, как несложно понять, зрителя ждет натюнингованная версия триллера Джо Райта "Женщина в окне".

Фото: more.tv
Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала о пандемии

Режиссер - лауреат антипремии "Золотая малина" Майкл Леманн (культовое "Смертельное влечение", "Гудзонский ястреб" с Уиллисом, "Декстер", "Американская история ужасов"). Над сценарием поработали люди, делавшие "Робоцыпа", "Задержку в развитии", "Никто". Белл - сопродюсер.

Релиз - 28 января.

Новости

Создатели фильма "Майор Гром" провели урок в заполярной школе 08.12.2021
Постер: трейлер "Соника 2" выйдет на The Game Awards 08.12.2021
Критики опубликовали еще два списка лучших фильмов года 08.12.2021
Нину Ургант похоронили на кладбище в Комарове 08.12.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Сайт Metacritic опубликовал список 10 лучших фильмов 2021 года 08.12.2021
Marvel раскрыла, как Соколиный глаз познакомился с Черной вдовой 08.12.2021
В "Соколином глазе" состоялось камео одного из новых персонажей Marvel 08.12.2021
⧣ сериалы
Фото: KION
Анонсирован сериал Авдотьи Смирновой "Почка" с Любовью Аксеновой 08.12.2021
Вышел трейлер нового проекта Наталии Мещаниновой "Алиса не может ждать" 08.12.2021
Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала о пандемии 08.12.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел второй трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне" 08.12.2021
Вышел трейлер "МакГрубера" с Уиллом Форте и Лоуренсом Фишборном 08.12.2021
Вышел трейлер драмедии с Джонатаном Прайсом и "Драко Малфоем" 08.12.2021