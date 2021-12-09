WhatsApp получит встроенный криптокошелек

Мессенджер WhatsApp интегрирует криптокошелек Novi. Об этом пишет портал Gadgets 360.

Первыми о появлении в новой функции в WhatsApp заговорили топ-менеджеры платформы. "WhatsApp теперь настоящий цифровой кошелек", - написал глава Novi Стефан Касриэль в своем аккаунте в Twitter.

В первое время функция отправки криптовалюты будет доступна только пользователям из США. "Отправить цифровые деньги будет также просто, как отправить сообщение", - прокомментировал нововведение Касриэль.