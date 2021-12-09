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09.12.2021 21:07
Рубрика: Власть

Заболеваемость коронавирусом в армии на 22 процента ниже прошлогодней

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

В четверг на встрече с военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов рассказал, как в армии и на флоте борются с распространением новой коронавирусной инфекции. В основу этой работы положена организованная Минобороны РФ вакцинация личного состава и членов семей военнослужащих. По словам генерала, за весь период пандемии ее прошли более 1,5 млн человек.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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"Для раннего выявления инфицированных в военно-медицинских организациях развернуто 60 ПЦР-лабораторий, в том числе 9 мобильных", - проинформировал Герасимов. В результате заболеваемость новой коронавирусной инфекцией по сравнению с прошлым годом снизилась в Вооруженных силах на 22 процента.

Между тем, в четверг вечером Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства сообщило, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 82 военнослужащих. А общая численность таких людей в Вооруженных силах с марта прошлого года превысила 45 тысяч человек. На сегодняшний день в армии и на флоте установлено 1 553 военных с положительным тестом на COVID-19. Все они находятся под постоянным наблюдением военных медиков.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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