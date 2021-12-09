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09.12.2021 19:31
Рубрика: Происшествия

Чиновника Минобороны РФ отправили под домашний арест

Текст: Юрий Гаврилов

В четверг вечером стало известно, что по подозрению в получении крупной взятки военные следователи задержали чиновника одного из подразделений Минобороны РФ. Затем Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 февраля 2022 года.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудник, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа. С ним проводятся оперативно-следственные действия, после которых следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", - процитировали в ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Сказано, что фигуранту инкриминируют преступление по части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Наказание по этой статье грозит быть очень серьезным - до 15 лет колонии со штрафом, который может в 70 раз превышать сумму взятки.

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