Чиновника Минобороны РФ отправили под домашний арест

В четверг вечером стало известно, что по подозрению в получении крупной взятки военные следователи задержали чиновника одного из подразделений Минобороны РФ. Затем Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 февраля 2022 года.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудник, который занимает должность ведущего советника управления департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа. С ним проводятся оперативно-следственные действия, после которых следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", - процитировали в ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Сказано, что фигуранту инкриминируют преступление по части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Наказание по этой статье грозит быть очень серьезным - до 15 лет колонии со штрафом, который может в 70 раз превышать сумму взятки.