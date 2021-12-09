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09.12.2021 18:09
Рубрика: Власть

Захарова: ЕС подключился к процессу милитаризации Украины

Текст: Марина Алешина

В процесс милитаризации Украины включился Евросоюз. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Захарова: Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе

Дипломат напомнила, что 2 декабря Совет ЕС принял решение выделить 31 миллион евро на военно-техническую помощь украинским ВВС. "Данная техническая помощь никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик", - сообщила Захарова.

"ЕС на деле не только не способствует миру в Донбассе, он просто усугубляет ситуацию, пытаясь представить Россию стороной конфликта. Также Брюссель занимается разжиганием, подталкивая Киев к пересмотру Минского комплекса мер", - заявила Захарова. И отметила, что "эмиссары Брюсселя были на так называемых майданах и воодушевляли тех, кто совершал антиконституционные перевороты".

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