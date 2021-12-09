Захарова: Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе

ОБСЕ фиксирует наращивание Киевом группировки на линии соприкосновения в Донбассе. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это происходит с ведома и при непосредственной поддержке НАТО. У Москвы эта ситуация вызывает тревогу.

"При поддержке стран НАТО, которые просто накачивают оружием Украину, находящуюся в состоянии гражданской войны, Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе", - сообщила Захарова. На Смоленской площади отмечают, что в зоне конфликта зафиксировали уже почти 90 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня. "Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику. Продолжается использование беспилотников", - сказала Захарова.

При этом в Москве настаивают, что переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик. "Состоявшиеся 7-8 декабря очередные заседания контактной группы и ее рабочих подгрупп в очередной раз завершились безрезультативно, ничем не завершились", - констатировала дипломат.

"Вместо того чтобы выполнять обязательства по минскому комплексу мер, киевский режим занимается имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за пробуксовку урегулирования на Россию", - заключила официальный представитель МИД РФ.