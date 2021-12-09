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09.12.2021 09:42
Рубрика: Власть

Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире

Текст: Екатерина Забродина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предстоящий "саммит за демократию", который администрация Байдена собирается провести 9 и 10 декабря в формате видеоконференции. На Смоленской площади обратили внимание на заявления в этой связи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. По мнению Захаровой, он фактически открыто признал стремление Вашингтона к мировой гегемонии.

"Система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое", - цитирует Салливана Захарова. По ее словам, американский чиновник признает, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет новых "альянсов, партнерств и институтов", призванных работать в интересах американской стороны.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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"Ровно то, о чем мы говорим уже года три: Штаты разваливают систему международных отношений, основанную на международном праве и центральной роли ООН, ради создания зоны собственного комфорта, в которой собираются единолично доминировать. Именно  для этого США организуют массовку в виде "саммита демократий", участники которого будут наделены почетным правом обслуживать интересы американского режима", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

"Заявление Джейка Салливана можно оценивать по-разному, от "циничное" до "хладнокровное". В одном не откажешь - оно честное. Впервые за много лет вещи названы своими словами", - заключила официальный представитель российского дипведомства.

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