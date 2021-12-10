13 декабря (понедельник) в 12.00 на онлайн-площадке "Российской газеты" состоится круглый стол на тему "Изменения в Программе государственных гарантий-2022: гарантии или барьеры?", целью которого является оценка рисков, связанных с внедрением предлагаемых изменений в Программе, а также выработка предложений, которые позволят сохранить и повысить качество медицинской помощи как взрослым, так и детям в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Эксперты круглого стола - представители Министерства здравоохранения РФ, научно-медицинского сообщества и пациентских организаций.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте mc.rg.ru 13 декабря 2021 г. с 12.00 мск.

Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 12 декабря 17.00 мск.

При публикации материалов и цитировании участников ссылка на мероприятие и "Российскую газету" как организатора обязательна.