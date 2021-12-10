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10.12.2021 15:16
Рубрика: Власть

400 новобранцев призвали в научные и производственные роты

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ сообщило о масштабном призыве новобранцев осени 2021 года в военные специализированные подразделения.
Фото: Александр Мельников/РИА Новости Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Фото: Александр Мельников/РИА Новости

"В рамках продолжающегося осеннего призыва в армию, который стартовал в октябре и предполагает набор в Вооруженные силы, другие войска, воинские формирования более 127 тысяч человек, свыше 400 призывников 9 декабря отправились со сборных пунктов субъектов России для прохождения военной службы в научные и научно-производственные роты", - заявили в ведомстве.

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
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Сказано, что большая часть таких молодых солдат - более 300 человек - будут служить в научных ротах. А свыше половины их - в расположенном в Анапе военном инновационном технополисе "ЭРА".

Известно, что в структуре Вооруженных сил имеется 17 научных рот, восемь из которых базируются в армейском технополисе. Там служат свыше 650 призывников. Есть еще четыре научно-производственные роты, где численность "срочников" превышает 200 человек.

Если с набором и службой "ученых" солдат ситуация для многих россиян понятна, то о призывниках-производственниках слышали наверняка не все. Поэтому напомним, что о формировании в России воинских подразделений, состоящих из наиболее востребованных в ОПК молодых специалистов, президент РФ Владимир Путин объявил на совещании с военачальниками в Сочи 16 мая 2015 года. Глава государства тогда сообщил, что подписал документ, "согласно которому часть молодых людей, которые нам нужны для работы на оборонных предприятиях, будет проходить фактически альтернативную службу по месту работы".

В Минобороны потом уточнили, что речь идет не о гражданских солдатах, отправленных военкоматами в "оборонку" на альтернативную гражданскую службу. Новобранцев производственных рот наделили статусом обычных военнослужащих, но свои воинские обязанности они главным образом исполняют в организациях ОПК.

Надо иметь в виду, что разница между двумя категориями призывников весьма существенная. Так называемых альтернативщиков распределяют по местам работы не генералы Минобороны, а чиновники Минтруда. И свою конституционную обязанность эти молодые люди исполняют не год, как в армии, а гораздо дольше. Работающие в воинских частях - полтора года. Те, кто призван в гражданские организации, - 21 месяц.

Новобранцам научных и производственных рот подобная участь не грозит. Служат они ровно год.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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