Алексей Герман-младший расскажет об отце в документальном сериале "Отцы и дети"

Новости

Путин заявил о продлении временного соглашения о свободной торговле ЕАЭС и Ирана 14:02
Гаврилов призвал Киев заняться решением сложных вопросов внутри страны 13:58
Андрей Фурсенко поддержал идею сделать Конгресс молодых ученых ежегодным 13:57
Лукашенко: Западные санкции направлены на смену государственного строя 13:52
Путин назвал условие возобновления свободы передвижения по ЕАЭС 13:52
Белоусов допустил новую волну инфляции в России 13:42
Россияне смогут отменять сомнительные банковские операции по биометрии 13:40
Матвиенко: Совфед отклонит поправки в закон об образовании 13:38
В небе над Москвой образовалось гало 13:28
Под Тулой нашли тело пропавшего подполковника Росгвардии 13:26
Посольство РФ в Молдавии выясняет обстоятельства инцидента с Нарочницкой 13:16
Москалькова периодически проверять здоровье людей, владеющих оружием 13:08
В Москве зафиксирован рекорд спроса на вторичное жилье 12:58
Названа причина ДТП, в котором погиб депутат Эвклид Зафиров 12:55
Музею Плевны переданы архивные документы о Русско-турецкой Освободительной войне 12:52
В Хакасии возбудили дело после крушения вертолета Robinson 12:51
В Москве мужчину ударили ножом у входа в метро 12:43
Топ-20 сериалов The Rolling Stone возглавил "Ради всего человечества" 12:38
Сенатор от Крыма: Провокация в Черном море обостряет отношения с Киевом 12:20
В Приангарье создадут карту опасных для детей мест 12:04
Оперштаб: В Москве выявлено 3477 новых случаев COVID-19 11:59
Видео: В США мужчина столкнулся с гигантской солнечной рыбой 11:58
В Москве предложили поднять тарифы на платную парковку 11:52
Около 200 миллионов доз "Спутника V" применили во всем мире 11:48
Мишустин призвал увеличить в России долю ориентированных на экспорт компаний 11:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 12:44
Рубрика: Культура

Алексей Герман-младший расскажет об отце в документальном сериале "Отцы и дети"

Текст: Сусанна Альперина
Документальный сериал "Отцы и дети" - премьера канала "Россия-Культура". Первый выпуск, герой которого Алексей Герман-младший, выйдет в эфир 18 декабря в 16:00.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Программа задумана так, что ее главный герой, наш современник, будет рассказывать с экрана о своих знаменитых предках. И в своем рассказе отвечать на многие вопросы. Каково это носить "громкую" фамилию? С детства понимать, что твоего отца, мать, бабушку или дедушку знают все. Насколько "фамилия" определяет жизненный путь? Помогает или мешает? И возможно ли выйти из тени великого родственника и добиться собственных успехов.

Фото: START
Вышел трейлер российского комедийного сериала "Сестры"

В первом выпуске Алексей Герман-младший делится воспоминаниями о своем известном отце, кинорежиссере. Например, он говорит так: "Я понял, что папа - уникальный режиссер, пересматривая его картины, достаточно поздно".

Алексей Герман-старший - режиссер-новатор, не всегда понятный широкому зрителю. Киноязык Германа-старшего многослоен, каждый зритель видит в его кино нечто свое. Его фильмы ‒ "Проверка на дорогах", "Двадцать дней без войны", "Мой друг Иван Лапшин" и другие - вошли в классику кинематографа. За картину "Трудно быть Богом" режиссер посмертно удостоен премии Римского кинофестиваля.

Алексей Юрьевич сам писал сценарии и продюсировал. К съемкам подходил без спешки, в его фильмографии - немного фильмов, некоторые из них пролежали на полке десятки лет. Мастер признавался: "Я сумасшедший. Всегда думаю только о кино".

"Отец не любил все, что было связано с роскошью", - говорит Алексей Герман-младший в программе. И он сам никогда не причислял себя к "золотой молодежи". Не было у него и ощущения, что отец - человек особенный. Мир кино окружал Германа-младшего с детства. Он с удовольствием смотрел "Трех мушкетеров", а отец настойчиво обращал его внимание на "Андрея Рублева" Андрея Тарковского или "Амаркорд" Федерико Феллини. "Я никогда не хотел быть, как папа. У меня не было желания стать режиссером, потому что видел, что у них - непростая, довольно мучительная жизнь". Но все-таки Алексей Герман-младший выбрал эту же профессию. И теперь рассказывает телезрителям, среди которых немало и кинематографистов, том - трудно ли быть Германом.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
МИД РФ: Действия корабля Украины у Керченского пролива являются провокацией
В Хакасии возбудили дело после крушения вертолета Robinson
За сутки в России подтверждено 30873 случая COVID-19 в 85 регионах
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах Эрмитажа
Владимир Хотиненко - об истинном таланте, любви и жизненных принципах