Алексей Герман-младший расскажет об отце в документальном сериале "Отцы и дети"

Документальный сериал "Отцы и дети" - премьера канала "Россия-Культура". Первый выпуск, герой которого Алексей Герман-младший, выйдет в эфир 18 декабря в 16:00.

Программа задумана так, что ее главный герой, наш современник, будет рассказывать с экрана о своих знаменитых предках. И в своем рассказе отвечать на многие вопросы. Каково это носить "громкую" фамилию? С детства понимать, что твоего отца, мать, бабушку или дедушку знают все. Насколько "фамилия" определяет жизненный путь? Помогает или мешает? И возможно ли выйти из тени великого родственника и добиться собственных успехов.

В первом выпуске Алексей Герман-младший делится воспоминаниями о своем известном отце, кинорежиссере. Например, он говорит так: "Я понял, что папа - уникальный режиссер, пересматривая его картины, достаточно поздно".

Алексей Герман-старший - режиссер-новатор, не всегда понятный широкому зрителю. Киноязык Германа-старшего многослоен, каждый зритель видит в его кино нечто свое. Его фильмы ‒ "Проверка на дорогах", "Двадцать дней без войны", "Мой друг Иван Лапшин" и другие - вошли в классику кинематографа. За картину "Трудно быть Богом" режиссер посмертно удостоен премии Римского кинофестиваля.

Алексей Юрьевич сам писал сценарии и продюсировал. К съемкам подходил без спешки, в его фильмографии - немного фильмов, некоторые из них пролежали на полке десятки лет. Мастер признавался: "Я сумасшедший. Всегда думаю только о кино".

"Отец не любил все, что было связано с роскошью", - говорит Алексей Герман-младший в программе. И он сам никогда не причислял себя к "золотой молодежи". Не было у него и ощущения, что отец - человек особенный. Мир кино окружал Германа-младшего с детства. Он с удовольствием смотрел "Трех мушкетеров", а отец настойчиво обращал его внимание на "Андрея Рублева" Андрея Тарковского или "Амаркорд" Федерико Феллини. "Я никогда не хотел быть, как папа. У меня не было желания стать режиссером, потому что видел, что у них - непростая, довольно мучительная жизнь". Но все-таки Алексей Герман-младший выбрал эту же профессию. И теперь рассказывает телезрителям, среди которых немало и кинематографистов, том - трудно ли быть Германом.