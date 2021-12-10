Банк России указал на главные недостатки криптовалют

Криптовалюта не способна выполнить функцию платежного средства, так как ее курс обладает высокой волатильностью. Это Банк России указал в своем проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022-2024 годы.

Еще одним недостатком криптовалют регулятор считает интерес к ним со стороны преступников.

В свою очередь ЦБ прорабатывает расширение функционала цифрового рубля. Планируется провести тест на то, как он будет взаимодействовать с иностранной валютой. Также регулятор внедрит переводы между физическими лицами с помощью цифрового рубля.