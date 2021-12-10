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10.12.2021 13:42
Рубрика: Экономика

Белоусов допустил новую волну инфляции в России

Текст: Роман Маркелов
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

В следующем году российская экономика может столкнуться с новой волной инфляции. Об этом заявил на Международном экспортному форуме "Сделано в России" первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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"Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна, она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году - особенно во втором полугодии", - не исключил Белоусов​​​.

В ноябре, по данным Росстата, годовая инфляция (к ноябрю 2020 года) составила 8,4%, ускорившись с октябрьских 8,1%. Банк России ожидает, что по итогам 2021 года инфляция составит 7,4-7,9% ближе к высшей границе этого диапазона. При этом Банк России по-прежнему рассчитывает вернуть инфляцию к целевому диапазону ("вблизи 4%") к концу следующего года.

Инфляция заметно растет весь последний год, на этом фоне Банк России с весны последовательно повышает ключевую ставку (с 4,25% до нынешних 7,5%). ЦБ уже прозрачно намекнул об очередном повышении ставки через неделю.

Как ранее подчеркивали в Банке России, в ускорении инфляции с конца лета существенную роль играет рост цен на плодоовощную продукцию. "Но и показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении. Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках", - отмечали в ЦБ.

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