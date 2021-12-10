Белоусов допустил новую волну инфляции в России

В следующем году российская экономика может столкнуться с новой волной инфляции. Об этом заявил на Международном экспортному форуме "Сделано в России" первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья. Потому что сейчас вторая волна, она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году - особенно во втором полугодии", - не исключил Белоусов​​​.

В ноябре, по данным Росстата, годовая инфляция (к ноябрю 2020 года) составила 8,4%, ускорившись с октябрьских 8,1%. Банк России ожидает, что по итогам 2021 года инфляция составит 7,4-7,9% ближе к высшей границе этого диапазона. При этом Банк России по-прежнему рассчитывает вернуть инфляцию к целевому диапазону ("вблизи 4%") к концу следующего года.

Инфляция заметно растет весь последний год, на этом фоне Банк России с весны последовательно повышает ключевую ставку (с 4,25% до нынешних 7,5%). ЦБ уже прозрачно намекнул об очередном повышении ставки через неделю.

Как ранее подчеркивали в Банке России, в ускорении инфляции с конца лета существенную роль играет рост цен на плодоовощную продукцию. "Но и показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении. Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках", - отмечали в ЦБ.