Белые пятна истории: "ГЭСЛО. "Исчезнувшая" экспедиция"

Наш видеоклуб представляет еще одну работу питерского документалиста Владимира Непевного - фильм, который открывает забытую - точнее, вырванную из истории - страницу летописи российской науки. Картина посвящена научной экспедиции, в 1910-1915 годах прошедшей Северным морским путем от Владивостока до Архангельска на ледоколах "Таймыр" и "Вайгач".

Задача была с блеском выполнена, но даже следы этой экспедиции были тут же вычеркнуты из истории, имена героев исчезли с географических карт. Фильм "ГЭСЛО. "Исчезнувшая" экспедиция" - увлекательный рассказ о Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, которая открыла ранее неизвестный человечеству архипелаг Северная Земля.

Это был подвиг, растянувшийся на пять долгих лет борьбы со льдами, суровых зимовок, изучения морских течений и магнитных явлений русского Севера. Но триумфальный его финал захлебнулся в надвинувшейся на Россию революции: почти все офицеры, которые участвовали в экспедиции, были противниками большевиков. Достаточно назвать имя Александра Колчака, полярного исследователя, а потом одного из лидеров белого движения. В 1910 году он командовал ледоколом "Вайгач". Большинство офицеров после революции выбрали сторону белых и в дальнейшем часть их была расстреляна большевиками, часть успела эмигрировать - в том числе и руководитель экспедиции Борис Вилькицкий.

- Поэтому их имена, данные новооткрытым островам, были стерты с карты, - объясняет режиссер фильма Владимир Непевный. - Переименован был и сам архипелаг. Современное название Северная Земля было официально дано ему в 1926 году. А в 1930 году даже сняли фильм "К белому пятну Арктики", где инсценировалось открытие Северной Земли, хотя российский флаг там был поднят еще в 1913 году.

Руководитель экспедиции Борис Вилькицкий. Фото: Из архива Владимира Непевного

В фильме Непевного использованы личные дневники и неопубликованные воспоминания участников ГЭСЛО, а также уникальные фото, сделанные по ходу экспедиции. "Хочется, чтобы эти люди не были забыты, чтобы их голоса вновь прозвучали - это был один из главных стимулов к созданию фильма. Вывести из забвения замечательных людей с их судьбами - лучшее, что я могу сделать", - говорит режиссер.