Биолог спрогнозировал лавинообразный рост заболевших из-за "омикрона"

"Омикрон" может уже свободно распространяться в России, хотя это официально еще и не подтверждено. Такую точку зрения высказал профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.

"Сначала вам кажется, что рост происходит не очень быстро. У вас есть, может быть, несколько недель, пока частота варианта остается низкой. А после он начинает расти лавинообразно, очень быстро", - рассказал ученый в интервью газете "Известия". Он привел пример с "дельтой", которая буквально за один месяц (май) вытеснила в России другие штаммы коронавируса. То же самое может произойти и с "омикрон"-вариантом.

Базыкин не согласен с теорией, что "омикрон"-вариант станет последней мутацией, и на нем пандемия закончится. "Я боюсь, "омикрон" - это не последний вариант SARS-CoV-2, с которым нам предстоит иметь дело", - уточнил ученый. По его мнению, вирус продолжит эволюционировать, поэтому будут появляться новые варианты. Как, например, происходит с вирусом гриппа. Главный вопрос: насколько более тяжело или более легко будет протекать заболевание.