Более 400 краеведческих музеев обновят в ближайшие три года

Модельный стандарт краеведческого музея представили в Санкт-Петербурге. Министр культуры Ольга Любимова отметила, что в России сейчас насчитывается 1,2 тысячи таких учреждений, а в ближайшие три года в рамках нацпроекта "Культура" планируется обновить более 400 музеев и еще 100 реконструировать.

- Мы понимаем, что последние четверть века тяжело жилось тем людям, которые вопреки всему в этих уникальных пространствах сохраняли доверенные им объекты и музейные ценности. В связи с этим - огромная радость, что в рамках нацпроекта "Культура" мы получили поручение президента России и большие средства на то, чтобы краеведческие музеи могли измениться к лучшему, - рассказала Ольга Любимова.

По словам министра, в планах вдохнуть новую жизнь в учреждения по всей стране, повысить их доступность для жителей всех возрастов.

- У нас так в свое время получилось изменить отношение к библиотекам, которые из архаичного пространства превратились в "место силы", куда захотели приходить совсем молодые ребята. Уверена, что мы сможем изменить восприятие и по отношению к краеведческим музеям, - заключила министр.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский отметил необходимость использования стандарта краеведческих музеев. Ведь они являются "лицом того места, где находятся".

Основные положения модельного стандарта представила директор Российского этнографического музея Юлия Купина. В частности, в обновленных музеях должны быть специализированное оборудование (для хранения фондов и организации выставок, профессиональный свет и климатические системы), доступ к высокоскоростному интернету, техническое оснащение учреждения для его посещения людьми с инвалидностью, комфортный интерьер (внутренняя навигация, зона гостеприимства), пространство для общения и проведения просветительских мероприятий, мультимедийное оборудование и аудиогиды, программы продвижения учреждений для конкретных аудиторий (PR-кампании), привлекательные и информативные сайты (экспозиция в виртуальном формате).