ЦБ ужесточит подход к оценке дохода заемщика

Новости

Песков прокомментировал полемику Путина с Сокуровым 16:59
Миронов направил в правительство инициативу о 13-й пенсии 16:52
Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь 16:51
В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 73,5% 16:36
В Москве коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 72,2% 16:29
Куба планирует совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19 16:21
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира за 2021 год 16:16
Maserati попал в крупное ДТП на Садовом кольце Москвы 16:13
Невеста Ассанжа рассказала о планах оспорить его экстрадицию в США 16:12
Бастрыкин возбудил дело против судьи Воронежского областного суда Козиевой 16:10
Новак рассказал о предотвращении возможного коллапса на рынке нефти 16:06
МИД РФ: Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США 16:04
СК прокомментировал приговор по уголовному делу о похищении и убийстве 16:04
В Роспотребнадзоре признали право Wildberries на платный возврат товара 16:04
Журналисты призвали Байдена прекратить преследование Ассанжа 15:55
"Круг добра" обеспечит больных детей самым дорогим в мире лекарством 15:55
МИД РФ: В диалоге с США сложилась нездоровая ситуация 15:49
Банк России указал на главные недостатки криптовалют 15:49
Матвиенко предложила найти общие подходы к внесению регионами законопроектов в ГД 15:44
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,7% 15:39
ФАС ожидает снижение темпов роста цен на бензин до конца года 15:33
В Центре Гамалеи прокомментировали сообщения о "легкости" омикрон-штамма 15:32
В ЦБ опасаются появления новых схем мошенничества 15:21
Путин предложил Совбезу обсудить экономическую безопасность 15:11
РФ с 2022 года начнет финансировать строительство своей промзоны в Египте 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
10.12.2021 16:23
Рубрика: Экономика

ЦБ ужесточит подход к оценке дохода заемщика

Текст: Анастасия Алексеевских
ЦБ планирует ужесточить подход к оценке дохода заемщика, следует из Обзора финансовой стабильности, который опубликовал регулятор. Это касается клиентов с неподтвержденным официально заработком.

По мнению экспертов, ставки по ссудам могут вырасти, а заемщики с неподтвержденным доходам будут переходить на обслуживание в микрофинансовые организации.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Набиуллина рассказала о цели денежно-кредитной политики ЦБ

В документе говорится, что вмененный доход (сумма, которую, как предполагается, получают люди, по которым нет данных об их легальных доходах) по данным бюро кредитных историй будет рассчитываться как среднемесячная сумма фактических платежей заемщика по ранее выданным кредитам, увеличенная в полтора раза (ранее - в два раза). Фактически клиентам с неподтвержденным доходом снижают сумму дохода, на основании которых банки принимают решение о выдаче ссуды.

В будущем регулятор будет стимулировать банки использовать официальные сведения о доходе заемщика, в том числе полученные из цифрового профиля гражданина, следует из документа. "Проведенный Банком России анализ результатов оценки банками доходов с помощью различных подходов показал, что оценка вмененного дохода на основе данных БКИ создает условия для систематического занижения долговой нагрузки заемщика, - поясняется в обзоре. - В связи с этим с 1 января 2022 года ужесточается подход к оценке дохода заемщика с использованием данных БКИ".

Доцент Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян отметил, что снижение максимально допустимого уровня вмененного дохода означает, что ЦБ приступил к поэтапному и необратимому внедрению практики выдачи кредитов преимущественно лицам с подтвержденным уровнем дохода. По словам эксперта, это объясняется ростом просроченной задолженности заемщиков - физических лиц перед банками, которая по состоянию на 1 сентября превысила 1 трлн руб. при общей сумме задолженности 23,6 трлн руб., увеличившись с начала года на 7,9%.

Для заемщиков, которые не могут официально подтвердить свой доход, получение кредита, может стать более сложным, ведь чем меньше доход клиента, тем меньше шанс, что ссуду одобрят, и наоборот, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

По мнению Джагитяна, по мере ужесточения требований ЦБ к банкам, проценты по кредитам клиентам с неподтвержденным доходом будут расти, опережая величину процентов по кредитам иным категориям заемщиков.

Банки оценили бессрочный механизм кредитных каникул с потребзаймами

Эксперт отдела анализа банковских услуг финансового маркетплейса Банки.ру Ольга Жидкова отметила, что сейчас средняя ставка по кредитам без подтверждения дохода составляет около 12% с учетом оформления личного страхования и 17% без дополнительной услуги. Ставки могут вырасти на 1-3 процентных пункта, считает она.

На этом фоне вполне вероятно, что ряд потенциальных заемщиков перейдут к небанковским финансовым компаниям (включая микрофинансовые организации), уверен Джагитян.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

Песков: Провокации в Керченском проливе могут привести к серьезным последствиям
ФАС ожидает снижение темпов роста цен на бензин до конца года
Путин рассказал про американских шпионов в кабмине в 90-х
Видеотрансляция: Итоговое заседание "Конгресса молодых ученых"
Стали известны подробности гибели депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию