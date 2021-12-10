Диетолог развеяла миф о пользе обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты - творог, молоко с нулевым процентом жирности - могут принести организму больше вреда, чем пользы. Об этом рассказала РИА Новости врач-диетолог Светлана Зеленцова.

Обезжиренный продукт проходит промышленную обработку - и чем больше он "процессирован", тем меньше остается в нем натуральных полезных свойств.

При этом, как правило, в процессе обработки им стараются придать вкусовые качества, а, значит, добавляют дополнительные ненужные для здоровья вещества, такие как крахмал, гидрогенизированные растительные жиры, ароматизаторы, красители, эмульгаторы и стабилизаторы. В результате продукт становится и более калорийным.

Сам человек, который отказывается от жиров в своем рационе, невольно начинает потреблять больше углеводов. А это ведет к развитию проблем с метаболизмом.

Организму жиры необходимы. При их нехватке он недополучает жирорастворимые витамины D, А и Е. Хуже усваивается кальций и другие важные микроэлементы.

Исходя из всего этого, специалист не рекомендует употреблять постоянно обезжиренные продукты.