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10.12.2021 06:56
Рубрика: Общество

Диетолог развеяла миф о пользе обезжиренных продуктов

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обезжиренные продукты - творог, молоко с нулевым процентом жирности - могут принести организму больше вреда, чем пользы. Об этом рассказала РИА Новости врач-диетолог Светлана Зеленцова.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Обезжиренный продукт проходит промышленную обработку - и чем больше он "процессирован", тем меньше остается в нем натуральных полезных свойств.

При этом, как правило, в процессе обработки им стараются придать вкусовые качества, а, значит, добавляют дополнительные ненужные для здоровья вещества, такие как крахмал, гидрогенизированные растительные жиры, ароматизаторы, красители, эмульгаторы и стабилизаторы. В результате продукт становится и более калорийным.

Сам человек, который отказывается от жиров в своем рационе, невольно начинает потреблять больше углеводов. А это ведет к развитию проблем с метаболизмом.

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Организму жиры необходимы. При их нехватке он недополучает жирорастворимые витамины D, А и Е. Хуже усваивается кальций и другие важные микроэлементы.

Исходя из всего этого, специалист не рекомендует употреблять постоянно обезжиренные продукты.

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