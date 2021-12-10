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10.12.2021 12:44
Рубрика: Культура

"Дюна" и "Манюня" стали самыми популярными аудиокнигами 2021 года

Текст: Наталья Лебедева
Международный сервис аудиокниг Storytel подводит итоги и представляет самые интересные литературные тенденции уходящего 2021 года. Топ главных книг года вполне ожидаемо возглавила "Дюна" Фрэнка Герберта. Самой популярной детской аудиокнигой стала "Манюня" Наринэ Абгарян. А вот и приятный сюрприз - Борис Акунин возглавил мировой рейтинг популярных авторов исторических книг.
Фото: Storytel

"Конечно, "Дюна" стала самой прослушиваемой книгой в первую очередь благодаря выходу новой экранизации. Но роман Герберта - это еще и очень актуальный для 2021 года текст", - прокомментировал победу "Дюны" шеф-редактор Storytel Константин Мильчин.

Шедевр Герберта отодвинул на второе место 17-часовой нон-фикшен "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари, который удерживал лидирующую позицию последние четыре года.

Третью и четвертую строчки заняли две книги Фредрика Бакмана "Тревожные люди" и "Вторая жизнь Уве". В пятерке лучших и "Полночная библиотека" Мэтта Хейга.

Далее топ-10 выглядит так: "Метро 2033" Дмитрия Глуховского, "Город женщин" Элизабет Гилберт, "Дурная кровь" Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг), "Подсознание может все!" Джона Кехо и "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса.

Обратили внимание, что в десятке лучших в этом году лишь одна книга в жанре "психология и самоанализ" - произведение Джона Кехо. Для сравнения в прошлом их было четыре.

А вот что касается самого популярного жанра, то тут без сюрпризов. С большим отрывом лидируют "фантастика и фэнтези" и "художественная литература".

Поговорим теперь о самых популярных в России авторах, чьи книги слушали больше и чаще всего. Лидер - Борис Акунин. В тройку вошли также Фрэнк Герберт и Дмитрий Глуховский. В почете у слушателей книги мастера ужасов Стивена Кинга, любимой и непревзойденной Агаты Кристи, классика современного русскоязычного фэнтези Макса Фрая и короля норвежского детектива Ю Несбё.

Фото: Storytel

Самой популярной детской аудиокнигой в 2021 году стала "Манюня" Наринэ Абгарян. Это действительно отличная книга, которую можно слушать и читать всей семьей.

На втором месте - фэнтезийная история о дружбе и предательстве "Восьмирье. 32 августа" Марины Ясинской. Третье место по прослушиваниям среди юной аудитории - у "Шоколадного дедушки" Валентина Постникова и Наринэ Абгарян. В пятерку также вошли аудиокниги "Светлик Тучкин и Пузырь желаний" Виктории Ледерман и "Веселый двоечник" Валентина Постникова.

Топ-20 самых прослушиваемых аудиокниг в 2021 году в России

1. "Дюна", Фрэнк Герберт;

2. "Sapiens. Краткая история человечества", Юваль Ной Харари;

3. "Тревожные люди", Фредрик Бакман;

4. "Вторая жизнь Уве", Фредрик Бакман;

5. "Полночная библиотека", Мэтт Хейг;

6. "Метро 2033", Дмитрий Глуховский;

7. "Город женщин", Элизабет Гилберт;

8. "Дурная кровь", Роберт Гэлбрейт;

9. "Подсознание может всё!", Джон Кехо;

10. "Шантарам", Грегори Дэвид Робертс;

11. "Самый богатый человек в Вавилоне", Джордж Клейсон;

12. "Алмазная колесница", Борис Акунин;

13. "Мессия Дюны", Фрэнк Герберт;

14. "Богатый папа, бедный папа", Роберт Кийосаки;

15. "Сёгун", Джеймс Клавелл;

16. "Дети Дюны", Фрэнк Герберт;

17. "Атлант расправил плечи (краткая версия)", Айн Рэнд;

18. "Думай и богатей", Наполеон Хилл;

19. "Все свободны: История о том, как в 1996 году в России закончились выборы", Михаил Зыгарь;

20. "Благоволительницы", Джонатан Литтелл.

Культура Литература

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