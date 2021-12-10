Экодиво: Президент РАН назвал важнейшее открытие Года науки и технологий

Арктические моря гораздо эффективнее, чем какие-либо другие, поглощают углекислый газ - это "великолепное открытие" в области климата, по словам президента РАН Александра Сергеева, в 2021 году сделали российские ученые. И оно чрезвычайно важно для укрепления позиций нашей страны в международном диалоге по основным вопросам климатической повестки.

Таким был ответ главы Российской академии наук на вопрос участников Конгресса молодых ученых о том, какое из открытий Года науки и технологий в России он выделяет прежде всего.

Академик Сергеев пояснил это следующим образом: полярное лето стало более длинным, и по этой причине "исключительно эффективно и мощно идет депонирование СО 2 на морской поверхности". Российские ученые эту взаимосвязь выявили и доказали. Морские водоросли, находящиеся в 10 метрах от поверхности в российских арктических морях, поглощают углекислый газ "гораздо более эффективно", чем это наблюдается в других широтах.

"Это великолепное открытие", - сказал президент РАН.

Заявление, сделанное под занавес научного конгресса, который три дня проходил в парке науки и искусства на федеральной территории "Сириус", можно назвать симптоматичным. По всему миру сейчас изучают, какие природные системы, как и в какой степени депонируют парниковые газы. Или, напротив, выбрасывают их в атмосферу, многократно усиливая антропогенные факторы.

Сегодня же этой теме на конгрессе в "Сириусе" была посвящена специальная сессия "Углеродное регулирование: вызовы и возможности для технологического развития". В числе выступавших и заявленных выступлений - директор центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Ирина Гайда, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, помощник президента России Андрей Фурсенко, первый вице-президент "Газпромбанка" Наталья Третьяк.

Напомним, что в марте 2020 года был представлен проект Европейского закона о климате (European Climate Law). Как ожидают, он станет основанием для введения трансграничного углеродного налога Евросоюза (EU carbon border tax) - своего рода таможенных пошлин на "углеродный след" импортируемой в Европу продукции и сырья.

В июле 2021 года Еврокомиссия обнародовала уточненные планы по введению пограничного углеродного регулирования (carbon border adjustment mechanism, CBAM). Налог на углеродный след экспортируемой в ЕС продукции планируется ввести в тестовом режиме в 2023 году и начать взимать его уже в 2026-м. В первую очередь он коснется таких сегментов индустрии, как цемент, сталь, алюминий, удобрения и электроэнергия. По предварительным подсчетам, суммарные потери отечественных экспортеров могут составить от 3 до 5 млрд долларов в первые два года и до 22 млрд долларов в горизонте до 2030-го.

Принципиально то, что такие нововведения обретают глобальный характер. США уже в процессе принятия углеродной политики, а страны Азии, в частности Китай, активно подстраиваются под новые ограничения, чтобы в будущем сохранить свои позиции на международном рынке.