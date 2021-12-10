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10.12.2021 13:29
Рубрика: Общество

Экспериментальную вакцину от ВИЧ успешно испытали на животных

Текст: Юлия Мякишева

Американские ученые опробовали экспериментальную РНК-вакцину от ВИЧ на мышах и макаках. Вещество хорошо себя показало, однако, не дало стопроцентной защиты от вируса.

Фото: iStock
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Исследование ученых американского национального института аллергии и инфекционных заболеваний опубликовано в журнале Nature Medicine. Отмечено, что прививка от ВИЧ создана по той же технологии, что от COVID-19.

Частицы вакцины доставляют в клетки организма молекулы матричной РНК, которые кодируют белок вируса. Клетки в месте укола начинают его производить, вызывая реакцию иммунной системы. В случае вакцины ВИЧ используется два важных для этого вируса белка - Env и Gag. По словам авторов, в отличие от аналогов, их вакцина ведет к синтезу в организме Env-белка, практически не отличающегося от формы, в которой он существует в оболочке настоящего вируса. Это делает иммунную защиту более надежной.

Сначала ученые опробовали вакцину на мышах. Оказалось, что после нескольких уколов начинают вырабатываться нейтрализующие антитела. Потом ученые перешли к макакам. Ревакцинация приматов проводилась множество раз. Несмотря на большие дозы, медики отметим, что вакцинация переносилась животными хорошо, наблюдались только временные побочные эффекты вроде потери аппетита.

К 58 неделе у всех вакцинированных макак выработались измеримые уровни нейтрализующих антител, направленных против большинства штаммов. Так как приматы не восприимчивы к человеческому вирусу, ученые использовали вирус иммунодефицита обезьяны и человека. С 60 недели привитых и контрольную группу непривитый животных стали подвергать воздействию вируса. Так, после 13 еженедельных прививок две из семи привитых макак отвались незараженными. Остальные заболели, но значительно позднее - задержка инфицирования происходила в среднем через восемь недель. непривитый животные заражались за три недели.

Фото: Пресс-служба УрФУ
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Так, ученые заявляют о том, что вакцинация на 79 процентов снизила риск заражения.

Как передает EurekAlert слова директора института Энтони С. Фаучи, несмотря на сорок лет усилий, эффективная вакцина от ВИЧ остается недостижимой целью. Эта эксперементальная вакцина сочетает в себе несколько функций, которые которые преодолевают недостатки предыдущих вакцин. Таким образом, эта разработка выглядит перспективной.

Ученые дорабатывают протокол вакцин, чтобы улучить ее качество. Это позволит уменьшить количество повторных уколов, необходимых для получения устойчивого иммунитета. После этого, в случае подтверждения эффективности и безопасности, разработку планируют испытать на взрослых и здоровых добровольцах.

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