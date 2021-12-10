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Текст:   Нина Егоршева 
03:00 10.12.2021

Эксперт дал советы, как проверить справедливость начисленной квартплаты

Чтобы понять правильно ли начисляется квартплата и нет ли переплат, не всегда нужно обладать специальными знаниями. О том, как жильцам грамотно "прочитать" квитанцию, "РГ" рассказал зампред Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Первое что нужно сделать, это проверить все цифры из графы "общая информация" - там, где указаны адрес, площадь квартиры, ФИО собственника или нанимателя муниципальной квартиры, количество зарегистрированных в квартире. Если уже здесь есть разночтения с тем, что на самом деле - почти точно - в квитанции есть нарушения. Ведь некоторые услуги рассчитываются исходя из этих данных, а раз в них ошибка, то они могут потянуть за собой и нарушения во всей квитанции.

Фото: РИА Новости
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Вторым этапом нужно посмотреть наименование организации-получателя платежа. В зависимости от способа управления домом это должна быть управляющая организация или ТСЖ. При "прямых" договорах должны быть указаны ресурсоснабжающие организации.

По статье 155 Жилищного кодекса плата за содержание общего имущества в многоквартирном доме должна вноситься на счет управляющей организации (если с ней собственники или ТСЖ заключили договор управления) или ТСЖ, а за коммунальные услуги - только соответствующим ресурсоснабжающим организациям. Также необходимо проверить правильность указания расчетных счетов и банковских реквизитов этих организаций. Пусть это даже покажется трудным. Но если выяснится, что указаны наименования и реквизиты других организаций - это повод разобраться, сообщив в управление дома.

Даже в едином платежном документе не должен быть указан банковский счет расчетного центра, так как он не "продавец" ЖКУ, с ним у собственников квартир и тем более у нанимателей нет договоров. Безналичные платежи на счет расчетного центра неправомерны. Платежные агенты по 103-ФЗ могут принимать только наличные в терминалы оплаты.

Следующим этапом надо проверить перечень ЖКУ, объемы и тарифы. Перечень в отношении платы за содержание жилого помещения и касательно коммунальных услуг должен соответствовать как договору управления, решениям общих собраний собственников помещений и членов ТСЖ в доме, так и статье 154 ЖК РФ. Весь перечень услуг и работ из договора управления или годового плана ТСЖ переносить в квитанцию не нужно. Но обслуживание домофона, за услуги охраны - можно указывать отдельными строками, хотя они входят в содержание общего имущества в доме. Объемы коммунальных ресурсов должны быть указаны отдельно для коммунальных услуг и на цели содержания общедомового имущества.

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Ставки платы за содержание жилого помещения (общего имущества) должны соответствовать заключенному договору управления и решениям общих собраний. Их можно пересогласовать с управляющей организацией при изменении перечней услуг и работ и переутвердить на общем собрании. Тарифы на воду, тепло- и электроэнергию, на газ устанавливают власти региона. Сравнивайте тарифы в своей квитанции с правильными тарифами, размещенными в свободном доступе в Интернете. Если есть разница - это повод задать вопросы управляющей организации, ТСЖ, ресурсоснабжающим организациям и председателю совета дома.

Иногда следует сравнить квитанции за несколько месяцев. И тогда можно обнаружить какие-нибудь "лишние" начисления. Если цифры в колонке "перерасчеты" вызывают непонимание, об этом тоже можно и нужно спрашивать. Жильцы имеют право обратиться с требованием сделать сверку расчетов. Вам все должны объяснить и обосновать, а при наличии ошибок сделать перерасчет.

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