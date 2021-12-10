ФАС проконтролирует изменение цен на коммунальные услуги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролирует изменение стоимости коммунальных услуг и продолжит проводить мониторинг тарифов на услуги ЖКХ на регулярной основе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС напомнили, что, помимо предельных индексов изменения платы за "коммуналку", в России действует ряд других механизмов поддержки граждан.

В их число входят субсидии на оплату услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю, а также льготные тарифы для населения. Кроме того, льготы выдаются и на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям.

"Таким образом, социальная направленность государственной тарифной политики в отношении изменения оплаты за коммунальные услуги для населения сохранится", - подчеркнули в ведомстве.