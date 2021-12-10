Гаврилов призвал Киев заняться решением сложных вопросов внутри страны

Властям Украины следует отказаться от провокаций и начать решать сложные вопросы внутри страны. Такое мнение выразил Константин Гаврилов, являющийся руководителем делегации РФ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

"За этими провокационными действиями (инцидент с кораблем в районе Керченского пролива - прим. "РГ"), очевидно, стоит задача отодвинуть на дальний план решение действительно сложных вопросов, стоящих перед руководством страны", - заявил он агентству РИА Новости.

Гаврилов призвал Украину "отказаться от тактики мелкого фола".

Накануне российские власти сообщили, что украинский корабль двигался в сторону Керченского пролива. Позже он взял обратный курс.