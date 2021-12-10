Главы нефтяных компаний обсудили ситуацию в нефтегазовом секторе

Инвестиции в нефтегазовый сектор в последние годы сильно упали из-за насаждения политики быстрого энергоперехода - отказа от ископаемого топлива. Это может привести к снижению энергетической безопасности, безудержному росту инфляции и социальным беспорядкам. В результате - мир может оказаться на пороге хаоса, заявил глава крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco Амин Насер, выступая на Мировом энергетическом конгрессе (WPC) в Хьюстоне.

По его словам, все чаще ошибочно предполагается, что экономика сможет работать на альтернативных источниках энергии, а огромная глобальная энергетическая система будет полностью преобразована менее чем за 30 лет, нужно лишь найти и вложить в энергопереход примерно 115 трлн долларов (мировой ВВП в 2020 году - 87,5 трлн долларов - прим. "РГ"). Но правильной стратегии перехода к низкоуглеродной энергетике пока просто не существует. Жизнеспособных альтернатив обычным видам топлива в авиации, судоходстве и даже грузовых перевозках нет. А совокупная доля солнечной и ветровой генерации в мировом энергобалансе по-прежнему составляет менее 2%, отметил Насер.

Схожую точку зрения высказал гендиректор норвежской компании Equinor Андерс Опедал. Он подчеркнул, что недавний скачок цен на энергоресурсы в Европе и Азии наглядно проиллюстрировал риски, с которыми столкнется мир при несбалансированном энергопереходе.

Как отметил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо, создаваемые препятствия для развития нефтегазовой отрасли и инвестиций в нее, в итоге причинят наибольший вред беднейшим странам мира, лишив их доступных энергоресурсов. Он подчеркнул, что если не будут решены противоречия, связанные с доступом к энергии и вопросы обеспечения энергетической безопасности всех стран, то энергии просто может не хватить.

Развивающиеся страны не могут позволить себе покупать энергоносители по высоким ценам, отметил исполнительный директор бразильской государственной нефтяной компании Petrobras Роберто Арденги. Мы должны быть предельно осторожны, чтобы не создавать энергетического неравенство, предупредил он.

Главы крупнейших нефтяных компаний заявили в Хьюстоне о необходимости защиты отрасли от давления "зеленых", которое, по их мнению, приведет к нестабильности в экономике и социальным волнениям.

Не обошлось без казусов. Замминистра энергетики США Дэвид Терк, выступая на конференции, призвал нефтяные и газовые компании активнее включаться в переход к чистой энергетике. Других альтернатив для наращивания усилий по противодействию угрозе изменения климата нет, сказал он. Но в том же выступлении Терк попросил американские компании увеличить добычу нефти и газа, чтобы способствовать снижению котировок барреля и обеспечить текущие потребности страны в энергии и топливе.

Двадцать третий Мировой нефтяной конгресс прошел в Хьюстоне с 5 по 9 декабря. Участниками мероприятия стали более 5 тысяч человек со всего мира. Среди них - члены правительств разных стран, представители и руководители нефтяных компаний, эксперты отрасли. Следующий конгресс пройдет в 2023 году в Канаде в городе Калгари.