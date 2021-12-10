Губернатор Подмосковья выразил соболезнования семье погибшего депутата

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семье депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова, погибшего минувшей ночью.

"Авария, ужасный случай на дороге. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким", - сказал глава области.

Напомним, автомобиль, в котором ехал Зафиров, столкнулся с грузовиком на 65-м километре автодороги М5 "Урал". Погибшему депутату было 60 лет, он впервые избрался в Московскую областную думу в сентябре этого года и входил в комитет по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.