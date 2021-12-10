Интерактивная биография: 13 фактов о Николае Некрасове

За Некрасовым с легкой руки Тургенева закрепился эпитет "самый непоэтичный" поэт. "Поэзия и не ночевала тут", - говорил автор "Отцов и детей". А так ли это было на самом деле?

Юрий Тынянов в 1921 году писал о Некрасове: "Споры вокруг Некрасова умолкли; он признан, по-видимому, окончательно. Между тем многое, как и раньше, остается здесь недосказанным. В сущности, и его друзья и его враги сходились в главном: друзья принимали его поэзию, несмотря на ее форму, враги отвергали ее вследствие формы… Слух современников, воспитанный на Пушкине и Лермонтове, был оскорблен Некрасовым".

"Некрасов - поэт непризнанный, - писал Дмитрий Мережковский в статье "Две тайны русской поэзии". - Его, столь близкого сердцу русских читателей и русской общественности, русская литература художественная выбрасывает, выплевывает с отвращением: этого мы не едим; это нечистое… Какая же этому причина? Причина более глубокая, внутренняя - в жизненной судьбе, в личности поэта, более внешняя - в его поэзии". Действительно, Некрасов - до сих пор поэт, незаслуженно забываемый после прохождения в школе. Поэт, к которому более в жизни не обращаются, а зря.

Непростые отношения с отцом, студенчество, влюбленности и романы - вспоминаем Некрасова в нашей интерактивной биографии.