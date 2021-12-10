Как широкое использование алюминия может повлиять на решение климатических проблем

В обозримом будущем Евросоюз намеревается ввести "углеродный налог" на импорт наиболее загрязняющих отраслей, одна из которых - производство первичного алюминия. Интересно, однако, что именно этот металл считается одним из самых экологичных и уникальных конструкционных материалов, которые могут проложить дорогу к "зеленому" будущему. Об этом в интервью "РГ" рассказал Роб Вудалл, президент Глобальной группы прокатной продукции Arconic, регион Европа и Азия.

Алюминиевая промышленность может сыграть большую роль в борьбе с изменениями климата. Как будет развиваться отрасль и в целом глобальный бизнес после саммита в Глазго?

Роб Вудалл: Чтобы выполнить взятые на себя экологические обязательства, компаниям придется прилагать вдвое больше усилий - саммит очень четко показал это. Сегодня люди и предприятия независимо от отрасли отдают приоритеты экологичности потребляемой продукции. Например, Россия переживает небывалый спрос на алюминиевую упаковку, потому что она легкая и хорошо перерабатывается. Создание "зеленых" транспортных коридоров, отказ от двигателей внутреннего сгорания к 2040 году, поддерживаемый рядом крупнейших автопроизводителей, - все это будет формировать повестку автопрома. Мы видим большие перспективы для алюминия в автомобилестроении. За счет снижения веса автомобиля меньше расход топлива, а значит - меньше выбросов. По подсчетам, на каждые 10% снижения веса транспортных средств за счет замены стали на алюминий приходится 5-7% экономии топлива, а использование 100 кг алюминия в автомобиле снижает выбросы CO 2 до 8 гр. на километр пути и позволяет экономить до 46 литров топлива в год. Это очень серьезный результат - если бы почти 11 млн новых автомобилей, произведенных в Европе в 2020 году, содержали не менее 100 кг алюминия, экономия топлива за год могла бы составить 506 млн литров. Алюминий также позволяет расширить модельный ряд аккумуляторов для электрокаров.

Специалисты часто говорят об уникальности алюминия. В чем она заключается?

Роб Вудалл: У него нет альтернативы с точки зрения вовлекаемости в повторную переработку и потребительских свойств, таких как легкость и износостойкость. 75% когда-либо произведенного алюминия находится в обороте, а использование переработанного материала позволяет избежать выбросов, связанных с получением первичного сырья, и экономит до 95% энергии. Хорошим примером использования алюминия является модель Ford F-150. В партнерстве с Arconic компания представила полностью алюминиевый кузов в 2015 году. Вес авто стал меньше на 300 кг, что, по нашим подсчетам, за четыре года эксплуатации позволило сэкономить 1.4 млрд литров топлива и снизить выбросы CO 2 на 3.4 млн тонн. Все электрические модели Ford F-150 2022 года будут иметь корпус из алюминиевого сплава специального назначения. В России мы также ожидаем рост спроса на авто с высоким содержанием алюминия и активно сотрудничаем с местными производителями в части совместных разработок. Естественно, высокий спрос в различных отраслях потребует увеличения производства первичного сырья, поэтому привлечение поставщиков, таких как Русал, которые работают над снижением углеродного следа в процессе выплавки - важная составляющая нашей собственной стратегии сокращения выбросов по всей производственно-сбытовой цепочке.

Есть и другие области для более широкого применения алюминия в целях снижения выбросов. Например, при строительстве ж/д вагонов. Как вы видите развитие этого тренда в России? Где еще можно использовать алюминий для решения климатических проблем?

Роб Вудалл: Мы наблюдаем интерес со стороны многих отраслей. Совместно с Российской алюминиевой ассоциацией мы участвовали в разработке национального стандарта, регламентирующего использование алюминия при серийном производстве грузовых ж/д вагонов. Он позволит массово внедрить алюминий, что будет способствовать не только снижению выбросов CO 2 , но и повышению коммерческой эффективности перевозок. Недавно совместно с заказчиком разработали прототип танк-контейнера из нашего сплава для транспортировки сжиженного газа. Строительная отрасль также все больше присматривается к алюминию, за счет которого здания могут быть более экологичными и энергоэффективными.

Arconic работает в России уже более 15 лет. Что сделано за это время, чтобы ваше собственное производство в Самаре стало более экологичным?

Роб Вудалл: С 2005 года мы инвестировали более $500 млн в модернизацию "Арконик СМЗ" и создали лучшее в своем классе производство, которое может служить ориентиром для всей отрасли. Мы реализуем программу устойчивого развития, и завод не раз побеждал в региональном эко-конкурсе. Мы вложили $40 млн в природоохранные мероприятия, благодаря чему снизили общее потребление промышленной воды и в три раза сократили содержание в ней сульфатов, а также в два раза снизили энергопотребление на тонну продукции.

Как вы оцениваете инвестиционный климат в России? Планируете ли расширение бизнеса?

Роб Вудалл: В прошлом году на фоне очень сложной рыночной ситуации из-за пандемии "Арконик СМЗ" показал очень хороший рост во многом благодаря взрывному росту спроса со стороны упаковочной промышленности, а также крупным заказам в строительном, аэрокосмическом и оборонном секторах. Мы очень ценим усилия российского правительства по созданию комфортных условий для работы иностранного бизнеса. Ежегодно мы вкладываем $10 млн в модернизацию оборудования, чтобы иметь возможность качественно и в полном объеме закрывать все потребности местного рынка. В настоящий момент ведем переговоры с правительством о возможности масштабного инвестиционного проекта стоимостью порядка $100 млн в расширение производства. Очень надеемся, что сможем его реализовать.