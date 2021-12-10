Как суд в Лондоне принимал решение выслать Ассанжа в США

Джулиана Ассанжа могут экстрадировать в США по обвинению в шпионаже. Высокий суд Лондона постановил, что заверений властей США достаточно, чтобы "гарантировать гуманное обращение с Ассанжем", и поручил судье нижестоящего суда направить для рассмотрения запрос об экстрадиции британскому министру внутренних дел, который курирует правоохранительные органы в Великобритании. Он и примет окончательное решение о выдаче Ассанжа, уточняет Associated Press.

Это во многом неожиданное решение отменяет предыдущее постановление о том, что соучредитель Wikileaks не может быть экстрадирован в Америку из-за проблем с психическим здоровьем. Однако решение суда, вынесенное в пятницу, скорее всего, будет обжаловано. Адвокаты Ассанжа заявили суду, что, хотя США гарантировали справедливое обращение в случае экстрадиции, риск самоубийства все же существует, отмечает NBC News.

Ранее защита Ассанжа, чье дело тянется с 2011 года, предпринимала усилия, чтобы отменить постановление судьи окружного суда Ванессы Барайцер, вынесенное в январе о том, что их подзащитный не может быть экстрадирован из-за опасений по поводу его психического состояния и риска самоубийства в тюрьме США. Адвокаты Ассанжа призвали Апелляционный суд игнорировать заверения американских властей в том, что их клиент не будет подвергаться суровым условиям содержания под стражей, известным как особые административные меры. Защита полагает, что в США он будет содержаться в "условиях крайней изоляции", что может повлиять на его психическое здоровье. Однако, суд высшей инстанции не только не отменил январское постановление окружного суда: лорд Бернетт, главный судья на процессе вместе с лордом-судьей Холройдом постановили, что он может быть экстрадирован, отмечает Guardian.

50-летний австралиец обвиняется в Соединенных Штатах по 18 пунктам, включая нарушение закона о шпионаже и участие в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров, после того как WikiLeaks опубликовал тысячи секретных файлов и дипломатических телеграмм в 2010 году. Сам Ассанж, который не был в суде во время слушания, отрицает какие-либо нарушения. Ассанж утверждает, что действовал как журналист, когда опубликовал просочившиеся правительственные документы США по Ираку и Афганистану. В настоящее время он содержится в тюрьме строгого режима Белмарш в Лондоне.

Дело также носит политический характер: в 2016 году WikiLeaks обвинили в распространении электронных писем демократов с целью нанести ущерб президентской кампании Хиллари Клинтон. Однако обвинения, которые ему предъявлены в США, не имеют никакого отношения к выборам 2016 года.

Швеция ранее добивалась экстрадиции Ассанжа в связи с предполагаемыми преступлениями на сексуальной почве. Ожидалось, что в 2012 году его отправят в Швецию, но Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел семь лет, прежде чем его выгнали в апреле 2019 года и заключили в тюрьму за нарушение британских условий освобождения под залог. К тому моменту шведское дело против него уже было прекращено, однако правоохранительные органы США потребовали его экстрадиции.

Максимальный срок тюремного заключения по обвинениям, предъявленным Ассанжу, составляет 175 лет, хотя адвокат правительства США Джеймс Льюис сказал в суде, что "самый длительный приговор, когда-либо вынесенный за это преступление, составляет 63 месяца". Впрочем, большинство наблюдателей полагают, что власти Америки предпочтут, чтобы Ассанж "был наказан по полной".

Между тем

Сотни лондонцев собрались на акцию протеста у лондонского суда после того, как Соединенные Штаты выиграли апелляцию с требованием экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа для предъявления уголовных обвинений.