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10.12.2021 19:40
Рубрика: В мире

Китай готов открыть свой рынок для российского зерна

Текст: Татьяна Карабут

Поставки зерна из всех российских регионов в Китай могут быть открыты в ближайшее время, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин на форуме "Сделано в России".

Сбор зерна в России достиг 100 млн тонн

"Думаю, что в этом году будет подписан протокол и соглашение - непосредственно уже с ними уже согласовали формулировки совместно с министерством сельского хозяйства - и будет открыт этот рынок для всех регионов России", - уточнил он.

До сих пор КНР серьезно ограничивала импорт российского зерна - поставки были разрешены только из семи не самых зерновых регионов (Дальний Восток, Сибирь), напомнил Карамзин.

Между тем, емкость китайского рынка составляет: 8-9 млн тонн зерна, а также около 11 млн тонн кукурузы и 85 млн тонн сои. При этом в прошлом году в Китай было поставлено 1,9 млн тонн российского зерна, за 10 месяцев этого года - 1,8 млн тонн зерна.

По данным Россельхознадзора на 5 декабря, всего экспорт российского зерна составил 46,4 млн тонн. Если в прошлом году оно поставлялось в 138 стран, в этом году по факту уже отгружено в 147 государств. Наблюдается рост поставок технических культур - лен, горох, кукуруза. На 17% вырос экспорт муки и отрубей, что уже является продукцией переработки с высокой добавленной стоимостью.

Кроме Китая, в этом году ведомство договорилось с Бразилией и Мексикой об упрощении экспорта зерна - страны готовы видеть нашу продукцию на своих перерабатывающих предприятиях. Также смягчила свои требования к российскому зерну Индия. Кроме зерна, страна ждет из России пробную партию чечевицы. По словам Карамзина, Индия дала на это полгода, после чего готова открыть свой рынок для российской чечевицы. "Емкость достаточно большая", - считает представитель Россельхознадзора.

В мире Восточная Азия Китай Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

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