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10.12.2021 13:11
Рубрика: В мире

Компании ФРГ в РФ ждут положительного экономического развития в 2022 году

Текст: Александр Саможнев
Несмотря на кризис, связанный с пандемией, общий деловой климат в России значительно улучшился. Порядка 60 процентов немецких компаний, зарегистрированных в РФ, ожидают положительного или слегка положительного экономического развития в 2022 году (в прошлом году 36 процентов). Об этом говорится в представительном опросе, проведенном Восточным комитетом немецкой экономики и Российско-Германской внешнеторговой палатой.

Были опрошены 90 компаний с числом занятых более 50 тысяч человек, оборот которых превышает 14 миллиардов евро.

Фото: istock
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Оптимизм возвращается, заявил на онлайн пресс-конференции председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес. По его словам, германо-российские экономические отношения стоят на твердой основе, однако нынешняя тревожная политическая напряженность может поставить под сомнение позитивный прогноз. В этой связи необходимо использовать все дипломатические возможности, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

При этом развитие обменного курса и взаимные экономические санкции воспринимаются как самые большие препятствия. Компании надеются на инициативы нового правительства Германии по снижению политической напряженности.

"Мы очень рады, что Россия прямо упомянута в качестве партнера по таким вопросам будущего, как климат, окружающая среда, водород и здоровье", - указал председатель комитета.

Готовность немецких компаний нанимать сотрудников и инвестировать в Россию несколько возросла по сравнению с предыдущим годом, говорится в опросе. Так, 31 процент компаний намерен инвестировать в ближайшие двенадцать месяцев. Инвестиции только 18 фирм составляют 307 миллионов евро. По данным Бундесбанка, за первые три квартала 2021 года немецкие компании инвестировали в России 1,5 миллиарда евро.

"Это прекрасный знак того, что немецкая экономика по-прежнему твердо привержена России и что последние несколько лет характеризуются инвестиционными рекордами", - подвел результаты опроса председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

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