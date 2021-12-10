Указ губернатора Красноярского края от 8 декабря 2021 года № 373-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 30.11.2020 № 24-00-17/02-18255-2021, от 08.12.2021 № 24-00-17/02-18708-2021, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "от 29.10.2021 № 24-00-17/02-16471-2021," заменить словами "от 29.10.2021 № 24-00-17/02-16471-2021, от 30.11.2020 № 24-00-17/02-18255-2021, от 08.12.2021 № 24-00-17/02-18708-2021,";

дополнить пунктом 1.11.1 следующего содержания:

"1.11.1. Установить, что заселение иностранных граждан в объекты, указанные в пункте 1.11 настоящего указа, может производиться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, со сроком действия не менее чем 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19 до заселения в такие объекты.";

дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:

"1.13. Обязать хозяйствующие субъекты, указанные в пунктах 1.5, 1.7.3, 1.8.4, 1.9-1.12, 2.9.3, 2.9.4 настоящего указа, информировать посетителей путем размещения плакатов, содержащих предупредительную надпись о том, что вход (доступ, заселение) граждан, достигших возраста 18 лет, в соответствующий объект осуществляется при условии предъявления ими действующих QR-кодов (документов) о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев).";

в пункте 2.13:

в абзаце первом:

слова "настоящим пунктом" заменить словами "настоящим пунктом, за исключением случаев заселения иностранных граждан в порядке, предусмотренном пунктом 1.11.1 настоящего указа.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







