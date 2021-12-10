Куба планирует совместное с Россией исследование вакцин от COVID-19

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своем онлайн-выступлении на заседании Высшего Eвразийского экономического совета (ВЕЭС) высказался о перспективах исследований комбинации кубинских вакцин от коронавируса с российскими препаратами.

"Президент республики с оптимизмом отметил в ходе заседания ВЕЭС обнадеживающие контакты с Институтом им. Гамалеи о проведении исследований, которые позволят сочетать вакцины от коронавируса, разработанные обеими странами", - написал на своей странице в Twitter глава кубинского МИД Бруно Родригес.

"Это может быть выгодно и нашим партнерам по ЕАЭС", - обратился к участникам заседания Диас-Канель.

Напомним, что за время пандемии на Кубе были разработаны пять препаратов от коронавируса, три из которых - Abdala, Soberana02, Soberana Plus - получили ободрение местного регулятора и в настоящий момент успешно используются для массовой вакцинации населения. Всего полный курс из трех доз прошли более 83% жителей Кубы.