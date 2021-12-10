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10 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)

Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. N 403-ФЗ "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Дата подписания 6 декабря 2021 г.
Опубликован 10 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о лицензировании отдельных видов деятельности

Принят Государственной Думой 25 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года

Внести в пункт 24 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 9, ст. 874; N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11; N 29, ст. 4342; N 44, ст. 6047; 2016, N 1, ст. 51; 2018, N 31, ст. 4838; N 32, ст. 5116; N 45, ст. 6841; N 53, ст. 8424; 2019, N 16, ст. 1817; N 25, ст. 3168; N 31, ст. 4441, 4457; N 52, ст. 7796; 2020, N 8, ст. 915; N 31, ст. 5029; 2021, N 18, ст. 3072; N 22, ст. 3691; N 24, ст. 4188; N 27, ст. 5177) изменение, дополнив его после слов "следственных органов Следственного комитета Российской Федерации," словами "органов прокуратуры Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти в области мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (за исключением использования автобусов учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в целях осуществления приносящей доход деятельности),".

Президент Российской Федерации В. Путин