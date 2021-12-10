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12.12.2021 21:56
Рубрика: Экономика

Майя Ломидзе: Сколько стоят в этом году новогодние туры по России

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8633)
Следующая неделя станет решающей в выборе россиянами вариантов отдыха на Новый год, туристы будут активно бронировать туры, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Новогодний тур на двоих в Сочи обойдется минимум в 34 тысячи рублей. Фото: Артур Лебедев/ ТАСС Новогодний тур на двоих в Сочи обойдется минимум в 34 тысячи рублей. Фото: Артур Лебедев/ ТАСС
Новогодний тур на двоих в Сочи обойдется минимум в 34 тысячи рублей. Фото: Артур Лебедев/ ТАСС

В интервью "РГ" она рассказала, сколько стоит отдых в России в эти новогодние праздники и когда лучше бронировать туры.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
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В ситуации пандемии мы живем уже второй год, постепенно спрос на путешествия восстанавливается. А что происходит с ценами на отдых, как они изменились в эти новогодние каникулы по сравнению с 2020 годом?

Майя Ломидзе: Инфляция оказалась выше, чем прогнозировалось. Поэтому все выросло в цене, и стоимость отдыха тоже. Цены на туры по России в Новый год повысились примерно на 15% по сравнению с уровнем 2020 года.

Майя, сколько в среднем обойдется отдых в России на новогодние каникулы?

Майя Ломидзе: Меньше чем за 40 тысяч рублей на человека комфортный отдых на пять дней сложно будет найти. Это без учета стоимости дороги. Конечно, какие-то экскурсионные маршруты на три или даже на два новогодних дня обойдутся дешевле - в среднем 20 тысяч рублей на человека без расходов на транспорт. Но это больше, чем такой же тур стоил до Нового года.

Например, новогодний тур в Сочи на 10 ночей с вылетом в период с 24 по 30 декабря можно купить от 34 тысяч рублей на двоих с перелетом. Но это минимальная стоимость. Если рассматривать новогодний отдых в популярных отелях Сочи с завтраками, то тур на 10 дней с перелетом обойдется в среднем в 58,5 тысячи рублей на двоих. Стоимость туров на 10 дней в Крым стартует с 60 тысяч рублей на двоих. Нужно учитывать, что действует динамическое ценообразование, стоимость может меняться.

В тройку лидеров по популярности в Новый год входят Краснодарский край, Абхазия и Крым

А после Нового года, скажем с 5 или 10 января цены будут ниже?

Майя Ломидзе: Конечно, цены снизятся после новогодних каникул минимум на 30%. Вот только бронирований пока нет. Все туроператоры говорят, что самые активные бронирования на новогодний период как по России, так и на зарубежных направлениях, скорее всего, придутся на следующую неделю декабря. Люди хотят убедиться, что ничего нигде не закроется и не будут введены дополнительные ограничения. Потому туры покупают как можно ближе к дате вылета. Соответственно, на посленовогодние даты бронирования активизируются после 10 января.

Какие направления внутри страны лидируют, куда на новогодних каникулах поедут россияне?

Майя Ломидзе: Никаких особенных сюрпризов нет. Лидирует Краснодарский край. Крым также так или иначе войдет в первую пятерку. Вот только пока не понятно, будет ли он на втором месте или ниже. Все операторы, которые занимаются внутренним туризмом, учитывают также Абхазию. А это направление вполне по продажам может выйти на второе место после Краснодарского края, потеснив Крым. Также в числе лидирующих регионов Московская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Карелия, несмотря на имеющиеся здесь ограничения, Татарстан и столица региона - Казань.

А как же горнолыжные курорты, они не войдут в число лидеров?

Майя Ломидзе: Все горнолыжные направления, начиная от Кавказа и заканчивая Сахалином, очень хорошо продаются, причем еще с сентября. Но если говорить о количественных показателях, то очевидно, что Шерегеш, например, или Хибины не могут принять такое же количество туристов, как горный кластер Краснодарского края.

Фото: Ахмед Махмуд/РИА Новости
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На горнолыжных курортах нет мест для всех желающих?

Майя Ломидзе: Емкость горнолыжных курортов в любом случае меньше других направлений.

Если бы гостиниц на горнолыжных курортах было больше, то и туристов сюда приезжало больше?

Майя Ломидзе: Да, это так. Правда, есть один нюанс. На всех горнолыжных курортах очень активен и занимает весомую долю частный сектор. Но мы его вообще не можем учитывать в организованном потоке туристов. И в общих официальных цифрах он тоже не учитывается. Поэтому мы можем говорить только о тех цифрах, которые могут быть официально подтверждены, а это коллективные средства размещения, то есть отели, гостиницы, турбазы и другие подобные объекты. Когда мы говорим, что горнолыжные курорты могли бы принять больше людей, то имеем ввиду, что есть потенциальный спрос, но он не может быть реализован - гостиниц на горнолыжных курортах недостаточно.

Почему в Краснодарский край очень охотно едут и зимой, чем там заниматься?

Майя Ломидзе: Зимой там немало событий, развлекательных и деловых мероприятий. Афиша культурных мероприятий на новогодние каникулы достаточно насыщенная. Есть куда пойти, есть где погулять. Там тепло. Вообще, это один из немногих теплых регионов в России, где зимой неминусовая температура. Поэтому даже прогулка по набережной вдоль зимнего моря уже хороша. Конечно, наши туристы умудряются гулять зимой даже в Петербурге, где совсем другой климат и температуры. Но все же отдых на море даже зимой - это немного другое, это релакс.

По какой причине Крым уступает второе место Абхазии?

Майя Ломидзе: Многие отели на восточном и западном побережье Крыма зимой вообще закрываются. То есть емкость размещения зимой в Крыму сокращается, хотя там тоже тепло и есть чем заняться. В основном спрос на зимний Крым концентрируется либо в Ялте, либо в тех санаториях, которые работают круглый год.

Возможно компенсировать нехватку тепла могли бы термальные комплексы?

Майя Ломидзе: Такие предложения есть, и они востребованы. Но у нас, как часто бывает, получилась небольшая путаница. Если с санаториями все понятно, то определений термальных комплексов или СПА-комплексов нет. Это может быть просто отель со СПА-программами, хаммамами, банями, бассейнами и термальной водой, пусть даже привезенной. Такой сегмент уже немаленький и востребованный, представлен круглогодичными отелями. Если это нормальный СПА-отель категории "четыре" или "пять звезд", то он распродается в первую очередь и это не зависит от сезона.

В каких регионах развиты термы?

Майя Ломидзе: Дать точную локализацию не получается. Нельзя сказать, что, например, в Подмосковье едут в СПА-отели. Очень интересно себя позиционирует Тюменская область. С летним отдыхом они определились, а вот что делать там зимой - это вопрос. Опять же, в Тюмени не погуляешь - это "врата Сибири". Поэтому они придумали такой прекрасный термин - "морезаменитель", где культурно-познавательную составляющую своего региона прекрасно совмещают с отдыхом на тюменских термах. Дело в том, что в регионе очень много термальной воды, она везде. Однако пока это не до конца проработанные источники. А там, где они проработаны, загрузка стопроцентная. Так что "морезаменитель" зимой работает.

Фото: Наталья Онищенко
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По отзывам профессионалов - туроператоров, которые много лет продавали СПА-курорты за рубежом, отдых на таких термах абсолютно сопоставим с европейскими аналогами. Это не санаторий с питанием "стол № 5, стол № 7", это действительно СПА-комплексы, комфортные, с достаточно высоким уровнем предоставляемых услуг.

Где еще в России можно найти термы - "морезаменители" зимой?

Майя Ломидзе: Есть отдельные комплексы, но не получается вывести весь регион в это направление, как это пытается сделать Тюменская область. Например, это прекрасный курорт Лагонаки в Адыгее. Но это отдельный объект, а не весь регион. В Центральном федеральном округе на границе Тульской и Калужской областей также есть известный СПА-отель. Замечательный объект с хорошей загрузкой. Подобные термальные комплексы появляются в различных регионах, и они очень востребованы, особенно зимой.

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Экономика Туризм Отдых и туризм в России

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