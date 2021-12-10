Майя Ломидзе: Сколько стоят в этом году новогодние туры по России

Следующая неделя станет решающей в выборе россиянами вариантов отдыха на Новый год, туристы будут активно бронировать туры, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В интервью "РГ" она рассказала, сколько стоит отдых в России в эти новогодние праздники и когда лучше бронировать туры.

В ситуации пандемии мы живем уже второй год, постепенно спрос на путешествия восстанавливается. А что происходит с ценами на отдых, как они изменились в эти новогодние каникулы по сравнению с 2020 годом?

Майя Ломидзе: Инфляция оказалась выше, чем прогнозировалось. Поэтому все выросло в цене, и стоимость отдыха тоже. Цены на туры по России в Новый год повысились примерно на 15% по сравнению с уровнем 2020 года.

Майя, сколько в среднем обойдется отдых в России на новогодние каникулы?

Майя Ломидзе: Меньше чем за 40 тысяч рублей на человека комфортный отдых на пять дней сложно будет найти. Это без учета стоимости дороги. Конечно, какие-то экскурсионные маршруты на три или даже на два новогодних дня обойдутся дешевле - в среднем 20 тысяч рублей на человека без расходов на транспорт. Но это больше, чем такой же тур стоил до Нового года.

Например, новогодний тур в Сочи на 10 ночей с вылетом в период с 24 по 30 декабря можно купить от 34 тысяч рублей на двоих с перелетом. Но это минимальная стоимость. Если рассматривать новогодний отдых в популярных отелях Сочи с завтраками, то тур на 10 дней с перелетом обойдется в среднем в 58,5 тысячи рублей на двоих. Стоимость туров на 10 дней в Крым стартует с 60 тысяч рублей на двоих. Нужно учитывать, что действует динамическое ценообразование, стоимость может меняться.

В тройку лидеров по популярности в Новый год входят Краснодарский край, Абхазия и Крым

А после Нового года, скажем с 5 или 10 января цены будут ниже?

Майя Ломидзе: Конечно, цены снизятся после новогодних каникул минимум на 30%. Вот только бронирований пока нет. Все туроператоры говорят, что самые активные бронирования на новогодний период как по России, так и на зарубежных направлениях, скорее всего, придутся на следующую неделю декабря. Люди хотят убедиться, что ничего нигде не закроется и не будут введены дополнительные ограничения. Потому туры покупают как можно ближе к дате вылета. Соответственно, на посленовогодние даты бронирования активизируются после 10 января.

Какие направления внутри страны лидируют, куда на новогодних каникулах поедут россияне?

Майя Ломидзе: Никаких особенных сюрпризов нет. Лидирует Краснодарский край. Крым также так или иначе войдет в первую пятерку. Вот только пока не понятно, будет ли он на втором месте или ниже. Все операторы, которые занимаются внутренним туризмом, учитывают также Абхазию. А это направление вполне по продажам может выйти на второе место после Краснодарского края, потеснив Крым. Также в числе лидирующих регионов Московская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Карелия, несмотря на имеющиеся здесь ограничения, Татарстан и столица региона - Казань.

А как же горнолыжные курорты, они не войдут в число лидеров?

Майя Ломидзе: Все горнолыжные направления, начиная от Кавказа и заканчивая Сахалином, очень хорошо продаются, причем еще с сентября. Но если говорить о количественных показателях, то очевидно, что Шерегеш, например, или Хибины не могут принять такое же количество туристов, как горный кластер Краснодарского края.

На горнолыжных курортах нет мест для всех желающих?

Майя Ломидзе: Емкость горнолыжных курортов в любом случае меньше других направлений.

Если бы гостиниц на горнолыжных курортах было больше, то и туристов сюда приезжало больше?

Майя Ломидзе: Да, это так. Правда, есть один нюанс. На всех горнолыжных курортах очень активен и занимает весомую долю частный сектор. Но мы его вообще не можем учитывать в организованном потоке туристов. И в общих официальных цифрах он тоже не учитывается. Поэтому мы можем говорить только о тех цифрах, которые могут быть официально подтверждены, а это коллективные средства размещения, то есть отели, гостиницы, турбазы и другие подобные объекты. Когда мы говорим, что горнолыжные курорты могли бы принять больше людей, то имеем ввиду, что есть потенциальный спрос, но он не может быть реализован - гостиниц на горнолыжных курортах недостаточно.

Почему в Краснодарский край очень охотно едут и зимой, чем там заниматься?

Майя Ломидзе: Зимой там немало событий, развлекательных и деловых мероприятий. Афиша культурных мероприятий на новогодние каникулы достаточно насыщенная. Есть куда пойти, есть где погулять. Там тепло. Вообще, это один из немногих теплых регионов в России, где зимой неминусовая температура. Поэтому даже прогулка по набережной вдоль зимнего моря уже хороша. Конечно, наши туристы умудряются гулять зимой даже в Петербурге, где совсем другой климат и температуры. Но все же отдых на море даже зимой - это немного другое, это релакс.

По какой причине Крым уступает второе место Абхазии?

Майя Ломидзе: Многие отели на восточном и западном побережье Крыма зимой вообще закрываются. То есть емкость размещения зимой в Крыму сокращается, хотя там тоже тепло и есть чем заняться. В основном спрос на зимний Крым концентрируется либо в Ялте, либо в тех санаториях, которые работают круглый год.

Возможно компенсировать нехватку тепла могли бы термальные комплексы?

Майя Ломидзе: Такие предложения есть, и они востребованы. Но у нас, как часто бывает, получилась небольшая путаница. Если с санаториями все понятно, то определений термальных комплексов или СПА-комплексов нет. Это может быть просто отель со СПА-программами, хаммамами, банями, бассейнами и термальной водой, пусть даже привезенной. Такой сегмент уже немаленький и востребованный, представлен круглогодичными отелями. Если это нормальный СПА-отель категории "четыре" или "пять звезд", то он распродается в первую очередь и это не зависит от сезона.

В каких регионах развиты термы?

Майя Ломидзе: Дать точную локализацию не получается. Нельзя сказать, что, например, в Подмосковье едут в СПА-отели. Очень интересно себя позиционирует Тюменская область. С летним отдыхом они определились, а вот что делать там зимой - это вопрос. Опять же, в Тюмени не погуляешь - это "врата Сибири". Поэтому они придумали такой прекрасный термин - "морезаменитель", где культурно-познавательную составляющую своего региона прекрасно совмещают с отдыхом на тюменских термах. Дело в том, что в регионе очень много термальной воды, она везде. Однако пока это не до конца проработанные источники. А там, где они проработаны, загрузка стопроцентная. Так что "морезаменитель" зимой работает.

По отзывам профессионалов - туроператоров, которые много лет продавали СПА-курорты за рубежом, отдых на таких термах абсолютно сопоставим с европейскими аналогами. Это не санаторий с питанием "стол № 5, стол № 7", это действительно СПА-комплексы, комфортные, с достаточно высоким уровнем предоставляемых услуг.

Где еще в России можно найти термы - "морезаменители" зимой?

Майя Ломидзе: Есть отдельные комплексы, но не получается вывести весь регион в это направление, как это пытается сделать Тюменская область. Например, это прекрасный курорт Лагонаки в Адыгее. Но это отдельный объект, а не весь регион. В Центральном федеральном округе на границе Тульской и Калужской областей также есть известный СПА-отель. Замечательный объект с хорошей загрузкой. Подобные термальные комплексы появляются в различных регионах, и они очень востребованы, особенно зимой.

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