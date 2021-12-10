Матвиенко: Совфед отклонит поправки в закон об образовании

Совет Федерации на пленарном заседании 15 декабря отклонит поправки в закон об образовании, в которых говорится о дистанционном обучении. Об этом заявила председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Мы будем вынуждены 15 числа отклонить этот закон и попросить Государственную Думу внести технические правки. Мы не можем согласиться с тем, что сделало Минпросвещения, так не делается", - сказала Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями.

Спикер СФ обратила внимание на то, что во втором чтении из документа "вычеркнули два слова, которые концептуально поменяли закон".

"Я считаю, что это ваша ошибка, - обратилась Матвиенко к замглаве Минпросвещения Андрею Корнееву. - Сейчас все говорят, что она техническая, можно по-разному назвать. Она меняет суть закона, который внесен".

Она попросила замминистра прорабатывать правки и уточнения с профильными комитетами обеих палат Федерального Собрания.