Медики ЮАР заявили, что COVID-19 в стране заболевают в основном дети

В течение первой недели декабря в ЮАР основной группой по количеству новых случаев заражения COVID-19 стали дети в возрасте от 10 до 14 лет. Об этом сообщил Национальный институт инфекционных заболеваний (НИИЗ) ЮАР.

Отмечается, что подавляющее большинство заболевших в этом месяце в ЮАР инфицированы штаммом "омикрон". Врачи подчеркивают, что у молодых людей коронавирус, вызванный этим штаммом, протекает в легкой форме и не требует госпитализации, передает ТАСС со ссылкой на местный новостной портал News24.

Ранее сегодня директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в России уже выявлено четыре независимых полногеномных штамма "омикрон" от разных туристов, вернувшихся из-за рубежа.

Специалисты предполагают, что новый вариант коронавируса легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта", который пока доминирует в России.