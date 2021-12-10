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10.12.2021 16:38
Рубрика: Власть

МИД РФ: Нельзя допустить повторения "карибского кризиса"

Текст: Юрий Когалов
Размещение США средств средней и меньшей дальности в Европе, неподалеку от российских границ приведет к разгону конфронтации. Это недопустимо. Необходимо избежать нового ракетного кризиса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

"Нужно, пока не поздно, избежать нового ракетного кризиса в Европе, появления на этих территориях средств средней и меньшей дальности​​​. Недопустимо, это прямой путь к разгону конфронтации", - отметил замглавы МИД в ходе онлайн-брифинга.

Фото: Владимир Гердо / РИА Новости
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"Мы предлагаем альтернативу этому - неразмещение такого рода вооружений вблизи наших рубежей, отвод дестабилизирующих сил и средств дальше, отказ от провокационных мероприятий, в том числе учений разного рода​​​. Нам нужны гарантии, но гарантии должны быть правовыми", - указал Рябков.

По его словам, Москва призывает западные страны не отмахиваться от предложения ввести мораторий на размещение ракет в Европе и сделать его проверяемым. Как обратил внимание дипломат, пока этот мораторий действует лишь в одностороннем порядке.

Не способствует улучшению ситуации в сфере безопасности и приближение инфраструктуры НАТО к России. "К сожалению, видим, что наши предостережения, предупреждения игнорируются, военная инфраструктура НАТО максимально к нам приближается", - отметил Рябков.

По его словам, разрешить эти проблемы можно в рамках диалога с США по стратегической стабильности. "В группе по стратстабильности есть направление работы, которая официально называется как "действия, имеющие стратегический эффект, - указал дипломат. - Именно там - в формате этой группы - мы прежде всего будем заниматься отработкой соответствующих сюжетов и заранее призываем наших коллег принять в расчет такую перспективу: ситуация поменялась, больше мириться с происходящим мы не будем, они должны из этого исходить", - отметил замминистра.

Если США же "уйдут в отказ" и будут торпедировать вопрос с гарантиями безопасности, "они получат неизбежно дальнейшее ухудшение ситуации в сфере их собственной безопасности", добавил Рябков.

В то же время дипломат выразил надежду, что в результате диалога с США удастся принять документ или серию документов, позволяющих найти правильную замену договору о СНВ, который истечет через четыре года. "Проводятся заседания двусторонней консультативной комиссии. По мере улучшения эпидемиологической ситуации восстановится практика инспекционных поездок друг к другу. Пока мы обмениваемся в полном объеме информацией, проводим уведомления, необходимые по договору. Здесь работа идет нормально", - отметил Рябков.

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