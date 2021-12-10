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10.12.2021 10:39
Рубрика: Власть

МИД РФ: Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти Молдавии не пустили в страну российского политолога Наталью Нарочницкую. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Российского ученого, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто департировали", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что молдавские пограничники задержали Нарочницкую на два часа. "Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела", - добавила Захарова.

Наталья Нарочницкая - специалист по международным отношениям, в частности, по США и Германии.

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