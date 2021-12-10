МИД РФ: Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию

Власти Молдавии не пустили в страну российского политолога Наталью Нарочницкую. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российского ученого, политолога Наталью Алексеевну Нарочницкую, которая летела в Молдавию, миграционные власти этой страны де-факто департировали", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что молдавские пограничники задержали Нарочницкую на два часа. "Затем без объяснения причин ее отвели в тот же самолет, которым она прилетела", - добавила Захарова.

Наталья Нарочницкая - специалист по международным отношениям, в частности, по США и Германии.