МИД РФ: В диалоге с США сложилась нездоровая ситуация

В российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация, США создают токсичную атмосферу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Приходится констатировать, что в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация. Не по вине России накопилось немало раздражителей", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

Замглавы МИД добавил, что "американская администрация продолжает откровенно недружественную линию, не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения".

По его словам, все это создает токсичную атмосферу в отношениях двух стран и препятствует налаживанию профессионального диалога.