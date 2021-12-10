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10.12.2021 15:49
Рубрика: Власть

МИД РФ: В диалоге с США сложилась нездоровая ситуация

В российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация, США создают токсичную атмосферу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков не исключил нового Карибского кризиса в отношениях с США

"Приходится констатировать, что в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация. Не по вине России накопилось немало раздражителей", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".

Замглавы МИД добавил, что "американская администрация продолжает откровенно недружественную линию, не останавливается введение санкций, в наш адрес выдвигаются бездоказательные обвинения".

По его словам, все это создает токсичную атмосферу в отношениях двух стран и препятствует налаживанию профессионального диалога.

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